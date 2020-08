Auch wenn es die Musiker Jan Scheer und Mike Wait am vergangenen Freitag bei ihrem Schweigekonzert sichtlich mit Galgenhumor nahmen: Das behördlich verordnete Ende der seit Ende Juni laufenden Konzertreihe auf dem Südtirolerplatz und später im Café Ulrich sorgte für viel Aufregung.

Ein offener Brief eines Künstlers an den Bürgermeister, Behördenkritik auf Facebook und ein Video des JVP-Bezirksparteiobmanns Patrick Mitmasser, der sogar von einem Niedergang der Veranstaltungsszene in Krems spricht, waren Zeugnis des allgemeinen Furors.

Hinter dem strengen Vorgehen der Polizei und des Magistrats steckt nicht etwa eine veranstaltungsunfreundliche Grundstimmung von Politikern und Behördenvertretern, sondern ein Fehler beim Ansuchen um die Genehmigung für die abendlichen Konzerte.

Horst Berger, Chef des Stadtmarketings, gesteht: „Meine Kollegin, welche sich um die Ansuchen kümmert, hat am Magistrat wie üblich angefragt. Wir hatten dann das schriftliche Okay, aber leider von einer falschen Stelle. Auch ein straßenpolizeiliches Ansuchen ist nämlich auf diesem Platz nötig.“

„Da geht es nicht darum, ob jemand gegen die Kultur oder die Musik ist. Es geht um Sicherheit und Ordnung.“ Bürgermeister Reinhard Resch

Im Café Ulrich fand am 31. Juli das bis dato letzte Konzert statt, nachdem der Magistrat zuvor das Musizieren auf dem Südtirolerplatz untersagt hatte. Grund war eine Anrainerbeschwerde. Doch auch im Stadtcafé kehrte noch lange vor der Sperrstunde Ruhe ein. Die Polizei löste die Veranstaltung gegen 20.30 Uhr auf, weil dieselben Anrainer erneut eine Lärmbelästigung gemeldet hatten.

Nun tritt der Terminus Ruhestörung für gewöhnlich erst nach 22 Uhr in Kraft; weil das Café Ulrich jedoch keine gewerbebehördliche Genehmigung für Musikdarbietungen hat, war das polizeiliche Vorgehen rechtens.

Bürgermeister Reinhard Resch verteidigt das Einschreiten: „Da geht es nicht darum, ob jemand gegen die Kultur oder die Musik ist. Es geht um Sicherheit und Ordnung. Gerade in Zeiten von Corona. Es ist sicher so, dass das mit dem Abstandhalten nicht funktioniert hat.“

Stadtmarketing-Chef Berger plant jedenfalls bereits eine Ersatzveranstaltung. Noch im August soll der Pavillon im Stadtpark Austragungsort einer „Summer Music Lounge“ sein. Ganz abgeschrieben hat er den Südtirolerplatz auch noch nicht. „So möchte ich das nicht stehen lassen. Wir werden auf jeden Fall nochmals ansuchen.“