Kremser Genussmarkt feierte eine fulminante Saisoneröffnung

Vor einem Jahr wurde der Startschuss für den massiv erweiterten Kremser Wochenmarkt unter dem Namen "Genussmarkt" gegeben. Jetzt startete die zweite Saison bei Kaiserwetter vielversprechend.

Ganze Platz wieder voll

In den Wintermonaten war der Samstagsmarkt auf dem Kremser Pfarrplatz im Sparmodus gelaufen. Am vergangenen Samstag, 19. März, aber kehrte das breite Angebot an heimischen Produkten ins Stadtzentrum zurück. Mit einem kleinen Eröffnungsfest wurde die Rückkehr der Standler, die den Markt zwischen Kirchengasse und Margaretenstraße bespielen, gefeiert.

Genuss mit allen Sinnen

ÖVP-Vizebürgermeister Martin Sedelmaier, in dessen Ressort der Markt fällt, wies auf die Investitionen, die die Stadt 2021 zur Attraktivierung des Angebots getätigt hat, hin. "Es ist hier viel unter der Erde passiert", spielte er auf das Verlegen von Leitungen für die einzelnen Stände an. Regelrecht ins Schwärmen kam SPÖ-Stadtrat Helmut Mayer, der die Eröffnung vornahm und dazu einlud, den Markt mit allen Sinnen zu genießen.

Bunte Darbietungen gefielen

Am ersten Vormittag der Saison 2022 wartete auf die Gäste und Kunden ein extrem vielfältiges Angebot an Waren aus den Bereichen Lebensmittel und Kunsthandwerk. Bemerkbar war an vielen Ständen schon das nahende Osterfest. Großen Anklang fanden aber auch die Darbietungen der Young Dixieband und der Tänzerinnen und Tänzer des Wachauer Trachten- und Heimatvereins Krems-Stein.

Tänzer bekamen viel Applaus

Deren Musikerin Christine Emberger betonte, dass die Aufführungen wegen der langen Corona-bedingten Pause quasi nur ein erstes Training seien. Die Begeisterung der kleinen und großen Akteure ließ jedoch keinen Zweifel über die Qualität der Darbietungen aufkommen. Auch an anderen Plätzen der Innenstadt gaben die Tänzer später am Vormittag noch mit viel Applaus belohnte Kostproben ihres Könnens.

Altstadtfrühling am Wochenende

Nicht nur der Genussmarkt findet am kommenden Wochenende seine Fortsetzung. Der Altstadtfrühling am Freitag, 25. März, und Samstag, 26. März, bildet den Auftakt für die zahlreichen Open Air-Veranstaltungen 2022 in der Kremser Innenstadt. Die Kremser Fußgängerzone und die angrenzenden Gassen und Plätze werden zum frühlingshaften Shoppingparadies mit den aktuellsten Modetrends.

Buntes Programm für Jung und Alt

Auf die kleinen Gäste warten eine Hüpfburg, Zuckerwatte, Luftballons und die Gelegenheit, im Jonglina-Mitmachzirkus aktiv zu werden. Für den guten Klang sorgen am Freitag die Drehorgelspieler Rudi & Regina. Am Samstag erleben Gäste der Fußgängerzone klassische Klänge der Donauschrammeln (10 bis 12 und 13 bis 15 Uhr). Last not least öffnet die Kremser Gastronomie ihre sonnigen Gastgärten. Nichts wie hin!

