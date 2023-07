Sandgrube 13: glatt&verkehrt startet für fünf Tage durch

Das Programm startet am Mittwoch, 26. Juli, (19 Uhr). Dann folgen fünf intensive Musikerlebnis-Tage. Die Winzer Krems ist wieder Gastgeberin des besonderen Festivals.

Heimische Künstler mit an Bord

Das Trio „Zur Wachauerin“ ist bekannt für kritisch-ironische Volkslied-Neuschöpfungen. Heuer wird es bereits 20! Aus Anlass dieses Jubiläums gönnt es sich als „extended version“ mit All-Star-Ensemble eine Hommage an die Country-Legende Hank Williams (1923 - 1953). Die Gruppe bringt eine Synthese aus Western Swing und Honkey Tonk, Blues und Gospel. Dabei handelt es sich um eine Uraufführung! In der Truppe rund um Michael Bruckner ist auch der Zöbinger Autor Wolfgang Kühn mit an Bord.

Brasilianische Ausnahmemusikerin

Das zweite Konzert des Abends ist das Österreich-Debüt der brasilianischen Ausnahmemusikerin Bia Ferreira. Die Sängerin, Mulitinstrumentalistin und Komponistin begeistert ein großes Publikum auf der ganzen Welt mit ihrer fantastischen Stimme, einer flirrenden Mischung aus Afrobeat, Reggae und brasilianischen Rhythmen sowie packenden Songs, die stets ihr politisches Engagement gegen Rassismus und Homophobie spüren lassen. Mit ihr in action sind Marcelo Araújo (Percussion) und Priscila Azevedo (Keyboard).

Albert Hosp, der ab dem kommenden Jahr auch das Festival "Imago Dei" in der Minoritenkirche leiten wird, zeichnet für das bunte Programm bei glatt&verkehrt verantwortlich. Foto: Sascha Osaka

Einführungsgespräche im Angebot

An den folgenden vier Tagen sind weitere acht international besetzte Konzerte auf der Hofbühne in der Sandgrube 13 zu erleben. Mit dabei sind neben heimischen Größen Musiker aus Finnland, Großbritannien, Bulgarien, Ukraine, Türkei, Israel, Korsika, Iran und Schweden. Im Rahmenprogramm finden sich außerdem die täglichen Einführungsgespräche mit Künstlern (jeweils eine Stunde vor dem ersten Konzert des Abends).

„Tafelmusiken“ im Salzstadl in Stein

Donnerstag bis Samstag gibt es dann drei mittägliche „Tafelmusiken“ im Salzstadl in Stein mit ganz jungen Volksmusikensembles. Dort werden „Die Zoigal“, die „Mostschankmusi“ und das Ensemble Pfiffikus“ musikalisch unterhalten. Am Sonntag, 30. Juli, findet nachmittags ein Doppelkonzert der Solistinnen Sara Zlanabitnig (Flöten, Electronics) und Mona Matbou (Klarinetten, Electronics) im atmosphärischen Klangraum Krems in der Minoritenkirche in Stein statt. Das erste der beiden Konzerte (14 Uhr) ist bereits ausverkauft, für das zweite gibt es noch Karten.

Die fünf Musikerinnen des Ensembles "Atine" geben am letzten Festivaltag (Sonntag, 30. Juli, 19 Uhr) in Krems ihr Österreich-Debut. Foto: Jeff Le Gardiet

Informationen und Tickets gibt es auf www.glattundverkehrt.at sowie bei der Ticket-Hotline in der NÖ Landesgalerie, 02732/908033 (Dienstag bis Freitag 10 bis 18 Uhr).