Ärger ist oft der größte Motor. So war es auch bei Barbara Görg. Als die Trafikantin vom Täglichen Markt erfuhr, dass die Stadtmarketing GmbH eine öffentliche Diskussion zu den Problemen und Möglichkeiten der Innenstadt zugunsten eines Fragebogens absagte, nahm sie selbst das Heft in die Hand. Via Facebook-Posting rief Görg die anderen Geschäftsleute aus dem Herzen von Krems auf, selbst eine derartige Veranstaltung zu organisieren.

„Touristen haben in Krems keine Ahnung, wo sie hinmüssen“

Am vergangenen Dienstag, exakt zwei Wochen danach, saßen rund 70 Vertreter von Unternehmen und Wirtschaft in der randvollen Gaststube des Café Berger beisammen – ganz ohne Politiker und ohne Stadtmarketing. „Wir wollen weder eine Konkurrenz zum Stadtmarketing sein noch eine politische Veranstaltung“, erklärt Gastgeber Christian Ilkerl.

Zwei Ausnahmen gab es dann aber doch. ÖVP-Bundesrätin Doris Berger-Grabner durfte in Vertretung von Wirtschaftskammer-Obmann Thomas Hagmann ebenso teilnehmen wie FPÖ-Gemeinderat Christoph Hofbauer in seiner Rolle als Sohn von Mama Brigitta, die eine Boutique in der Oberen Landstraße führt.

Martin Kalchhaueser ÖVP-Bundesrätin Doris Berger-Grabner plädiert für ein Parkleitsystem.

Während sich der freiheitliche Mandatar als Schreiber an der Flipchart eher zurückhielt, brachte sich Berger-Grabner mit Vorschlägen in die angeregte Diskussion ein. Ihr großes Anliegen: die Entwicklung eines Parkleitsystems. „Touristen haben in Krems keine Ahnung, wo sie hinmüssen. Das Parken gehört so einfach wie möglich und überall gleich gemacht.“

An die Parksheriffs, die keinen guten Ruf unter den Geschäftsleuten genießen, adressierte Berger-Grabner: „Bei zwei Minuten über der Zeit einen Strafzettel auszustellen, das geht nicht!“

„Unsere Wünsche sollen wahr- und ernstgenommen werden“

Das Thema Parken machten auch die übrigen Diskutanten als den Bremsklotz des Handels in der Innenstadt aus. Forderungen, die Grüne Zone abzuschaffen, fanden wie die Errichtung zusätzlicher Parkplätze breite Zustimmung.

Johann Lechner Rund 70 Unternehmer fanden sich am vergangenen Dienstag im Café Berger ein, um über die Innenstadt zu diskutieren.

Applaus gab es auch für eine Kritik von Goldschmied Walter Kalteis: „Es ist ein wichtiger Punkt, wie man seine Gäste empfängt. In Krems gibt es für sie keine Möglichkeiten, zu verweilen. Wo sind die Bänke? Es fehlt an der qualitativen Willkommenskultur.“

Aschauer Café-Berger-Chef Christian Ilkerl ist einer der treibenden Kräfte der neuen Bewegung.

Kommenden Donnerstag, um 7.30 Uhr, ruft Ilkerl seine Unternehmerkollegen auf, Bürgermeister Reinhard Resch im Rathaus eine Liste mit den gesammelten Vorschlägen zu übergeben. Die Forderung an den Stadtchef: „Unsere Wünsche sollen wahr- und ernstgenommen werden.“

Der gestärkte Zusammenhalt unter den Geschäftsleuten soll unabhängig vom Erfolg ihres Vorhabens weiter bestehen. Als Initiative „Unternehmen zur Belebung der Innenstadt“ haben sie ihr Schicksal in die eigene Hand genommen.