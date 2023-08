IMC-Projekt mit MEdUni Wien macht Krebspatienten Hoffnung

Im Doktoratsprogramm „Transformation of Pre-Clinics into Clinics by Organoids“ (TOPICO) geht es um Therapieresistenzen bei Krebspatientinnen und -patienten. Aufgrund des demografischen Wandels wird die Zahl der Krebsfälle in der alternden westlichen Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten erheblich ansteigen.

Lebensqualität der Patienten verbessern

Trotz der Fortschritte und Errungenschaften, die in den letzten Jahren erzielt wurden, bleibt die Behandlungsresistenz eine der größten Herausforderungen in der Krebstherapie. Daher ist es von größter Bedeutung, die Mechanismen der Therapieresistenz zu verstehen und Strategien zu entwickeln, um die Behandlungsergebnisse zu verbessern und die Lebensqualität von Krebspatienten zu erhöhen. Neben Professor Harald Hundsberger, dem Leiter des Instituts für Biotechnologie am IMC Krems, repräsentiert Rita Seeböck, Lehrende und Absolventin im Institut für Biotechnologie, das IMC Krems. Seitens der Medizinischen Universität Wien sind die Wissenschafter Gerda Egger, Wolfgang Mikulits und Mario Mikula Mitglieder von TOPICO.

Patientenproben sollen Erfolge nachweisen

Das interdisziplinäre Team verfolgt einen systematischen Ansatz, der relevante pathologische Mechanismen moduliert und schließlich die Ergebnisse in Patientenproben validiert werden. Die im Rahmen des Projekts gewonnenen Erkenntnisse werden zu einem besseren Verständnis der Therapieresistenz und folglich zur Entwicklung neuer Arzneimittel und Biomarker führen, die die Lebensqualität von Krebspatienten entscheidend verbessern werden. Das Projekt ist integrativer Bestandteil des PhD-Programms „Malignant Diseases“ der MedUni Wien.

Ausbildungskooperation ist ein Auftakt

„TOPICO wird die erste offizielle Ausbildungskooperation zwischen dem IMC Krems und der Medizinischen Universität Wien sein, die darauf abzielt, ein nachhaltiges PhD-Programm zwischen den beiden Institutionen zu entwickeln“, freut sich Teampartner Harald Hundsberger. „Innovative Ausbildungskonzepte und die aktive Beteiligung von Industriepartnern und anderen Stakeholdern werden eine neuartige, exzellente PhD-Ausbildung ermöglichen, die wir als Grundstein für ein größeres PhD-Programm für ‚Applied Medical Bioscience‘ in der Zukunft betrachten.“

Opimales Umfeld für die Doktoranden

Mit den doc.funds-Förderungen baut der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) die strukturierte Doktoratsausbildung an Österreichs Forschungsstätten weiter aus. Doktorandinnen und Doktoranden erhalten ein optimales Umfeld, um sich intensiv zukunftsweisenden Fragestellungen widmen zu können. Die Förderungen stärken gleichzeitig die wissenschaftliche Exzellenz in Forschung und Lehre. Mit der aktuell laufenden Auswahl der internationalen PhD Kandidaten erfolgt der Startschuss des Projekts am IMC Krems und der Medizinischen Universität Wien.