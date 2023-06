Mammutprojekt für Further Ortszentrum in Planung

„Es ist ein Jahrhundertprojekt, hier schaffen wir was für die Zukunft in der Gemeinde“, brachte Bürgermeisterin Gudrun Berger auf den Punkt, was die Further im neuen Ortskern erwartet.

Im Meierhof wurden die zwei Siegerprojekte des Projekts „Furth mit Göttweig“ präsentiert. Nach der Ideenwerkstatt 2019 mit der Bevölkerung fand ein zweistufiger Architektenwettbewerb statt. Aus insgesamt 30 Bewerbern in der ersten Runde setzten sich folgende zwei Sieger durch: Volksschule, Kulturstadl und Kirchenplatz plant ein Zusammenschluss aus ARGE OSNAP, Caspar Wichert Architektur und rajek barosch landschaftsarchitektur. Meierhof, Wohnbau und den Freiraum davor planen Ruderstaller Architektur und Jakob Fina.

Synergien und vielfältige Nutzungsmöglichkeiten

Die drei Bauherren Gemeinde, Stift Göttweig und die EGW-Wohnbaugenossenschaft haben am Areal im Ortskern viel vor:

Die Volksschule wird modernisiert, weitere Klassen werden dazugebaut, jeder Klassenraum bekommt einen zusätzlichen Gemeinschaftsraum für Gruppenarbeiten, am Turnsaal wird aufgestockt. Zusätzlich wird es eigene Freiluftklassen für die Schüler geben, die Musikschule wird mit einem eigenen Ensembleraum integriert. „Besonders wird die zweigeschossige Spange mit einer offenen Kernzone Richtung Schulhof, die die Räume verbindet“, so Architekt Christoph Hinterreiter. Die Schüler sollen hier viel Raum zum Verweilen finden.

Durch das Konzept entstehen Synergien: „Die Schule ist mit dem Foyer zum künftigen Kulturstadl genauso verbunden, wie zum Turnsaal.“ Somit entstehen Nutzungsmöglichkeiten nicht nur für die Schule, sondern auch für Veranstaltungen. Der davorliegende Kirchenplatz wird mit einem neuen Eingang zur Schule und zur Bibliothek neu gestaltet. Die Pfarrbibliothek wird künftig auch die Schulbibliothek beheimaten.

Für die Schüler entstehen am Platz Bereiche zum Spielen und Verweilen. Außerdem soll der Bereich verkehrsberuhigt werden, es sind so genannte „Kiss&Ride“-Zonen geplant, für Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen.

Das Pfarrbüchereiteam rund um Angela Skopek, Sylvia Steinhauer-Maresch, Gerlinde Klein und Emilie Mayer freut sich auf ihre neuen Räumlichkeiten. Foto: Foto: Johann Lechner, Johann Lechner

Komplett neu wird der südliche Bereich des Areals rund um die Kirche: Beim Meierhof ist ein Kulturstadl geplant und ein Bereich für Gastronomie. Auch eine Öffnung Richtung Fladnitz ist angedacht. Außerdem wird der komplette Hof neu gestaltet: „Wir wollen eine hochwertige Freifläche mit vielen Bäumen schaffen“, so Architektin Sybille Caspar. „Der Hof soll tagsüber auch von den Schülern als Pausenhof genutzt werden und abends eben für Kulturveranstaltungen und Gastronomie.“

Wohnbau, der sich in Ortsbild einfügt

Hangseitig Richtung Westen sind von der EGW-Genossenschaft rund 45 Mietwohnungen in fünf Wohnblocks geplant. Das in den 1970er-Jahren errichtete Kelleramt wird abgerissen. Die denkmalgeschützten Bereiche des Kellereinganges und die Kellerröhren bleiben erhalten. „Uns war wichtig, dass die Wohnblocks unter der Kante der Weinberge bleiben. Es werden kleine Wohnungen mit einem bis drei Zimmern für Jung und Alt“, beschreibt Architekt Robert Ruderstaller seinen Entwurf.

Beim Studieren der Entwürfe: Pater Altmann Wand, Michael Tanzer, Abt Columban Luser und Walter Dürauer. Foto: Foto: Johann Lechner, Johann Lechner

Neu gestaltet wird auch der Bereich südlich der Kirche. Hier sollen hochwertige Freiräume entstehen, die Kirche wird freigestellt. Der neue zweite Kirchenplatz wird mit dem Meierhof verbunden.

Fragen kamen von den Bürgern bei der Projektpräsentation primär zum Thema Verkehr und Parken. Hier gab Bürgermeisterin Gudrun Berger eine klare Antwort: „Wir wollen den Verkehr am Areal reduzieren und nicht vermehren.“ Deshalb seien für die Wohnungen auch moderne Wohnformen mit Carsharing-Projekten angedacht und bei der Schule wird es die „Kiss & Ride“-Zone geben. „In die Planungen sind überall Verkehrsplaner eingebunden.“

Fertigstellung im Jahr 2026 geplant

Fertig sein soll das Projekt zum Schulstart 2026/27, Kernbauzeit ist rund eineinhalb Jahre. Die Schule wird in dieser Zeit im Ort bleiben und auf verschiedene Räumlichkeiten aufgeteilt, um einen möglichst zügigen Umbau zu ermöglichen.

Die Gemeinde hat im Meierhof und an drei weiteren Standorten am Areal Informationstafeln zum Projekt angebracht, auf denen Planausschnitte und Beschreibungen mit umfassenden Projektinfos zu finden sind. Hier können sich die Bürger im Detail informieren.