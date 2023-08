Region Gföhl: Neuer Pfarrverband erfährt „Taufe“

Sich ändernde Zeiten erfordern neue Strukturen: Auch die Kirche reagiert und setzt auf mehr Zusammenarbeit. Durch Bündelung der Kräfte aus drei Pfarren entsteht der neue Pfarrverband der Region Gföhl. Im neuen Verband werden aktuell 3.934 Katholiken betreut.

Strukturen um Pfarrverbandsrat ergänzt

Organisatorisch bleiben die einzelnen Pfarrgemeinde- und -kirchenräten bestehen. Diese Gremien werden nun um den 13-köpfigen Pfarrverbandsrat ergänzt. Dieser besteht aus dem Pfarrmoderator Aby Joseph Mannoor, Pfarrmitarbeiterin Elisabeth Wimmer, Pfarrsekretärin Petra Fichtenbauer und den stellvertretenden Vorsitzenden der Pfarrgemeinderäte aus Gföhl, Rastbach und Obermeisling - nämlich Maria Rumpelmayer, Nikolett Binder und Leopold Ettenauer - sowie jeweils zwei weiteren Pfarrgemeinderäten pro Pfarre. Seelsorger Aby Joseph Mannoor wird von Pfarrvikar Reginald Ejikeme unterstützt.

Gründungsgottesdienst im Zeichen der „Taufe“

Es wird nicht nur der erste gemeinsame Gottesdienst der drei Pfarren sondern auch eine künstlerische Premiere der Chöre der drei Pfarren sein: So wird der Gründungsgottesdienst am Sonntag, 3. September, um 9 Uhr in der Pfarrkirche in Gföhl musikalisch von den Kirchenchören aus Gföhl, Rastbach und Obermeisling - sowie einer Sängergruppe aus Jaidhof gestaltet. Ebenfalls zur Uraufführung kommen wird das von Magdalena Severin eigens komponierte Pfarrverbandslied für die Region Gföhl. Beim Gottesdienst wird der neue Pfarrverband symbolisch mit den Osterkerzen der drei Pfarren und mit Weihwasser getauft.

Nach der Hl. Messe wird zur Kennenlern-Jause und zum Pfarrcafé ins Pfarrheim und in den Pfarrgarten eingeladen. Diese Agape wird von der Jungschar organisiert.