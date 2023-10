Weißenkirchen trauert um Baumeister Franz Schütz

Groß ist der Schmerz in seiner Familie, doch auch im Unternehmen und in der Gemeinde wird der engagierte Unternehmer vielen fehlen.

Nach der Matura an der HTL Krems (1971) arbeitete Franz Schüzt bei einem Bauunternehmen in München, ehe er 1974 ins seit 1926 bestehende Familienunternehmen einstieg. Er übernahm die Baufirma, die 1968 um ein Betonwerk in Kottes, Bezirk Zwettl, erweitert worden war. 1979 folgte ein Büro in Krems sowie die Umwandlung der Firma in eine GmbH. 1980 legte Schütz die Baumeisterprüfung ab.

Wachauer Bauunternehmen sukzessive erweitert

In der Ära des nun Verstorbenen wuchs das Unternehmen rasant. In Kottes kam das Zimmereigewerbe dazu, und seit 1995 werden auch Massiv-Fertigteilhäuser gefertigt. Im April 2012 schließlich wurde das Weißenkirchner Unternehmen um die Dachdeckerei erweitert, um dem Motto „Alles aus einer Hand“ verwirklichen zu können. Hinter all diesen Bestrebungen stand Franz Schütz mit seinen heute 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den drei Standorten.

Handschlagqualität als große Stärke gewürdigt

Kein Wunder, dass die Wachau heute untrennbar mit dem erfolgreichen Unternehmer Franz Schütz verbunden werden. Partner und Mitarbeiter nennen seine Handschlagqualität als größte Stärke. Mit seiner großen Erfahrung lenkte er bis zuletzt - unterstützt von seiner Tochter Alice und Schwiegersohn Karl - die Geschicke der in seiner Zeit zu einem der wichtigsten Unternehmen der Wachau gewordenen Baufirma.

Engagement für Gemeinde und Fußballsport

Über diese hinaus engagierte sich Franz Schütz auch als geschäftsführender ÖVP-Gemeinderat (1995 bis 2000), in der Kremser Bank und in der Bauinnung als Vorsitzender der Prüfungskommission der Maurer und Schalungsbauer (seit 2012). Ein Herz für den Fußball bewies der Unternehmer für den USC Weißenkirchen, dem er 2008 bis 2016 als Präsident vorstand. Sein Nachfolger Josef Kitzler würdigt ihn in einem Statement als großzügigen Unterstützer und „wichtiges Bindeglied zwischen dem Sportverein und der regionalen Wirtschaft“.

Anteilnahme in der großen Trauer um den Verstorbenen sind neben seiner Gattin Anna die Töchter Alice und Birgit mit ihren Familien, darunter zwei Enkelkinder. Für den Verstorbenen wird am Freitag, 20. Oktober, 14 Uhr, in der Friedhofskapelle Weißenkirchen ein Requiem gefeiert, ehe er im Familiengrab beigesetzt wird.