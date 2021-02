Start für Millionen-Projekt beim Stausee Ottenstein .

In einem ersten Ausbauschritt werden die Terrasse beim Seerestaurant vergrößert und die Jugendherberge in ein Hotel umgebaut. In Summe entstehen 134 Hotelzimmer – die Hälfte davon soll noch vor der Sommer-Saison fertiggestellt sein. In einer weiteren Bauetappe entsteht ein neuer Wellnessbereich mit Indoor-Swimmingpool. Insgesamt werden rund 20 Millionen Euro investiert.