Aus Weintaufen-Erlös Kremser Soroptimistinnen spendeten 3.800 Euro für GFGF-Wohnheim

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

GFGF-Geschäftsführerin Hedwig Zsivkovits und Hausleiterin Kerstin Fichtinger (von rechts) sowie Franziska Gfatter dankten Christl Raßmann, Heide Kaiserschatt und Elfriede Mayrhofer (alle vom Soroptimist Club Krems) – im Bild mit den Klienten Thomas Friedrich und Felix Gfatter – für die Spende für das Wohnhaus des Vereins in der Kremser Ringstraße. Foto: Martin Kalchhauser

M it einer großzügigen Spende von 3.800 Euro stellte sich der Soroptimist Club Krems Fidelitas bei den Bewohnern und Betreibern des Wohnheims der Gesellschaft für ganzheitliche Förderung und Therapie (GFGF) ein. Das Geld ist der Erlös aus der „Weintaufe der weiblichen Art“; die am 5. November 2021 in der Dominikanerkirche Krems stattgefunden hatte.