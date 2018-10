Der Hochschulstandort Krems wird erweitert: Im Rahmen einer heutigen Pressekonferenz gaben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bekannt, dass das Land NÖ in den Hochschulstandort Niederösterreich bzw. des Campus Krems und der Donau-Universität insgesamt 69 Millionen Euro investieren wird.

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner präsentierten in der Donau-Universität Krems die „Hochschuloffensive Niederösterreich – Meilenstein Campus Krems". Foto: Rambauske | Carina Rambauske

Konkret werden 18 Millionen Euro in die Weiterentwicklung der Donau-Universität Krems, 45 Millionen Euro in ein neues gemeinsames Gebäude und sechs Millionen Euro für den Ausbau der klinischen Forschung an den Universitätskliniken fließen. Außerdem wird, so Bildungsminister Faßmann, die Donau Universität als 22. Universität in Österreich in das Universitätsgesetz aufgenommen.

Ausbau-Offensive für weiteres Gebäude am Campus Krems

Der Löwenanteil der insgesamt 69 Millionen fließt in den Standortausbau des Campus Krems. Auf 7.900 Quadratmetern wird um 45 Millionen ein Gebäude errichtet, in dem sowohl für die Donau-Universität, als auch für die IMC Fachhochschule und die Karl Landsteiner-Universität Lehrsäle und Räume für Forschungszwecke eingerichtet werden. Mit diesem neuen Gebäude werden, so die Landeshauptfrau, die schon bestehenden Synergien weiter gehoben.

Donau Universität wird auf neuesten Stand gebracht

Als „eine Erfolgsgeschichte“ beschreibt sie die Landeshauptfrau. Als „einzigartig in Österreich“ bezeichnet sie der Bildungsminister: die 1995 ins Leben gerufene Donau-Universität Krems. 18 Millionen Euro werden – vor allem im Bereich der Klimatisierung, der Energieversorgung und der Barrierefreiheit – in die Hand genommen, um das bestehende Gebäude „auf die Höhe der Zeit“, so Mikl-Leitner, zu bringen.

Verbesserung der Forschungs-Infrastruktur

Als „Investitionen, die in die Zukunft gerichtet sind“, bezeichnet Mikl-Leitner auch den dritten Bereich des Investitionsvolumens: Mit sechs Millionen Euro sollen der Ausbau der klinischen Universitätskliniken in St. Pölten, Krems und Tulln vorangetrieben werden. Die Standorte stehen in enger Kooperation mit der Karl Landsteiner Privatuniversität.