Sonnenenergie bald aus Theiß

Seit Jahrzehnten zählt das EVN-Kraftwerk Theiß mit einer Nennleistung von 800 Megawatt zu den leistungsstärksten kalorischen Kraftwerken der EVN. Seit 1974 (Block A, 1976 kam Block B dazu) ist das Werk in Betrieb. 2008 ist in Theiß auch der größte Fernwärmespeicher Europas in Betrieb gegangen.

Als Brennstoff ist für das Werk in Theiß Erdgas vorgesehen. Bei unvorhersehbaren Engpässen kann aus Gründen der Versorgungssicherheit aber auch Heizöl als Energieträger eingesetzt werden. Bis heute wird das Kraftwerk als „Grundlaufwerk“ zur Stabilisierung des Stromnetzes genutzt. „Das Kraftwerk in Theiß ist sicherlich ein wichtiger Beitrag zur Versorgungssicherheit in Österreich!“, weiß Konzernsprecher Stefan Zach zu berichten.

Ab März dieses Jahres gibt es noch mehr Leistung: 5.700 Photovoltaikmodule werden dann zusätzlich 3,1 Megawatt Peak Strom liefern. Damit können rund 1.000 Haushalte mit umweltfreundlicher Sonnenenergie versorgt werden. Stefan Zach: „Der Standort Theiß ist nicht zuletzt aufgrund der vorhandenen Netzinfrastruktur für die Errichtung einer solchen Freiflächen-Photovoltaikanlage ideal. Jedes einzelne PV-Modul bringt uns bei der Erreichung der Energie- und Klimaziele ein Stückchen voran!

Nach Zach investiert die EVN jährlich rund 300 Millionen Euro in die Versorgungssicherheit des Netzes, in erneuerbare Energien und auch in sauberes Trinkwasser für Niederösterreich. Die „evn naturkraft“, eine Tochtergesellschaft der EVN, ist unter anderem Errichter und Betreiber von insgesamt 71 Wasserkraftwerken, 164 Windkraftanlagen und 13 Photovoltaikanlagen.

