Bahnstrecke Krems - St. Pölten: Druck für den Bahn-Ausbau wächst

Ein Zeichen der Ungeduld setzten in der Vorwoche auch die verantwortlichen Politiker der Städte Krems und St. Pölten. Die Bürgermeister Matthias Stadler und Reinhard Resch ziehen an einem Strang. Erneut wurde ein rascher Ausbau der wichtigen Nord-Süd-Verbindung gefordert. Eine Elektrifizierung zwischen Krems und Herzo-genburg war zuletzt 2020 auf 2027 bis 2029 verschoben worden. „Die Mobilitätswende muss rascher vor sich gehen“, sind sich Resch und Stadler einig – wohl auch mit den Bahnkunden, die derzeit in (langsam fahrenden) Dieseltriebwagen unterwegs sind. Gefordert ist die Schaffung einer „modernen, ökologischen und ökonomischen Bahnverbindung“.

Um dem Ziel einer Verringerung des Individualverkehrs näher zu kommen, müssten öffentliche Verkehrsmittel angenommen, sowie modernisiert und verbessert werden. Nach der Resolution des St. Pöltner Gemeinderats wurde auch im Kremser Gemeinderat der Ausbau der Bahnstrecke Krems – St. Pölten einstimmig befürwortet. Die Verkehrsachse Nord-Süd sei von überregionaler Bedeutung, so Vertreter beider Städte, der Ausbau „unaufschiebbar“. Ziele: Fahrzeitverkürzung, 30-Minuten-Takt und Erhöhung des Fahrgastkomforts. Neben der Elektrifizierung des Abschnittes Krems – Herzogenburg wird auch ein zweigleisiger Ausbau der Strecke St. Pölten – Herzogenburg gefordert.

