Die Auszeichnung des Donaulimes (der ehemaligen Grenze des Römischen Reiches) als UNESCO-Welterbe bietet für Mautern, eine der 22 Teilkomponenten, eine Chance.

Nützen möchte sie vor allem das Römermuseum mit seinem neuen Leiter Philipp Stabentheiner, der die Gelegenheit nützen will, das Angebot stark zu verbessern. Gegenüber der NÖN nennt er als erste Maßnahme den Ausbau des Kulturweges, der mit einer besseren Beschilderung und „kleinen, feinen Stationen“ ausgestattet werden soll.

Generell sei eine lebendigere Gestaltung des Museumsangebots, wo es schon jetzt viele „Römer-Angebote“, vom Amphorenwein bis zum Spielzeug aus dieser Epoche gibt, wichtig. „Es gibt einige sehr engagierte Mauterner“, streut Stabentheiner seinen Mitbewohnern Rosen. Diese gelte es mit ihren Ideen und ihrer Bereitschaft, mitzuarbeiten, einzubeziehen.

Vernetzung mit Nachbargemeinden

Eine Chance sieht er in der Vernetzung mit der Nachbargemeinde Rossatz-Arnsdorf, die mit Wachttürmen (z. B. in St. Johann, St. Lorenz und Bacharnsdorf) auch Donaulimes-Attraktionen aufweist. Und den Nikolaihof mit seiner besonderen Geschichte möchte Stabentheiner ebenfalls mit an Bord holen.

Die Gelegenheit, Ideen zu präsentieren, wird man jedenfalls am Tag des Denkmals (26. September) nutzen.