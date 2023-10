Neues Messe-Format schlug voll ein: 70 Aussteller im IMC

Monatelange Vorbereitungen haben sich gelohnt: Das neue Format der Lehrstellenbörse unter dem Titel „Ausbildung & Beruf Krems“, das erstmals im IMC über die Bühne ging, schlug voll ein.

70 Aussteller präsentierten ihr Angebot

70 Aussteller nützten die Bühne, um potenzielle neue Mitarbeiter und Lehrlinge zu gewinnen. Und diese zeigte n im Sinne der Inklusion, dass sie auch Jobs für Menschen mit Handycaps haben. „Wir wollen jungen Menschen Perspektiven geben“, war das Ziel der maßgeblichen Organisatoren Holger Lang-Zmeck (Wirtschaftskammer) und Erwin Kirschenhofer (AMS). Neu war heuer, dass auch Bildungsinstitutionen (berufsbildende höhere Schulen) mit an Bord waren.

„Mitarbeiter der Zukunft gesucht!“

„Mitarbeiter der Zukunft sind gesucht“, betonte Wirtschaftskammer-Obmann Thomas Hagmann schon bei der Eröffnung, und Landesrätin Susanne Rosenkranz - ihr war die offizielle Eröffnung vorbehalten - zeigte sich von der „überwältigenden Vielfalt an Betrieben in der Region Krems“ und dem aufgenommenen Thema Inklusion begeistert. „Das Land der Master sollte auch ein Land der Meister sein!“ und empfahl den jungen Menschen: „Geht denen auf den Wecker, fragt, seid lästig!“ Schulqualitätsmanagerin Andrea Strohmayer betonte: „Die Entscheidung für eine Berufsausbildung ist neben der Wahl des richtigen Partners sicher die wichtigste im Leben.“

Reinhard Kittenberger, Alexandra Leihs, Harald Schindlegeer, Thomas Hagmann und Rainer Kuhnle (von links). Foto: Martin Kalchhauser

Lehre ist nach wie vor gute Basis für Karriere

Nach einem Tag mit vielen Beratungen erzählten erfolgreiche Unternehmer wie Erlebnisgärtner Reinhard Kittenberger, Gastrotainer Harald Schindlegger, Konditormeister Thomas Hagmann, Alexandra Leihs (Managerin bei Kastner) und Volksbank NÖ-Chef Rainer Kuhnle, worauf es bei der Karriere ankommt. Einig waren sich alle in einem: Eine Lehre ist nach wie vor eine gute Basis, auf die man aufbauen kann und die viele Wege eröffnet. Einige waren sich die Firmenverantwortlichen auch in der Feststellung, dass Menschen mit Handicap in Unternehmen eine Bereicherung sein können.

Ausführungen um Fehlerkultur und Bauchgefühl

Geradezu sensationell war der abschließende Vortrag Markus Hengstschlägers unter dem Titel „Die Lösungsbegabung“, bei dem der Genetiker in fast kabarettistischer Manier Themen wie Fehlerkultur, Bauchgefühl und Individualität ansprach. In kurzweiliger Manier sprach er Alltagsthemen an und sorgte bei der Beurteilung manch fehlerhafter Einschätzung einer Situation oder Strategie durch humorvolle Vermittlung für viele Lacher im Publikum.

Bilanz fällt positiv aus: Viele wertvolle Kontakte

„70 Aussteller, 24 Schulklassen auf Besuch und mehr als 1.000 Menschen sind eine beeindruckende Bilanz für die erste Ausgabe der ,Ausbildung & Beruf Krems'“, freut sich Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Holger Lang-Zmeck. „Unsere Betriebe, die berufsbildenden Schulen, die Organisationen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen und nicht zuletzt die Ausbildungs- und Jobsuchenden haben das Event genutzt, um miteinander in Verbindung zu treten.“ Persönliche Kontakte seien die wertvolle Basis für eine zukunftsorientierte und sonnige Entwicklung der Wirtschaftsregion Krems.

Konkrete Ergebnisse: „Veranstaltung ist gelungen!“

„Wir wollten mit diesem neuen, niederösterreichweit einzigartigen Format auf regionaler Plattform alle Berufswege, egal ob Lehre oder mittlere und höhere Schule, auf eine Ebene holen“, schlägt auch AMS-Chef Erwin Kirschenhofer in dieselbe Kerbe. „Das ist augenscheinlich sehr gut gelungen.“ Die Partner in der Projektgruppe, bestehend aus Wirtschaftskammer, Kremser Wirtschaftsbeirat, Sonderschule und Poly-Schule sowie AMS hätten toll kooperiert. „Und wir haben die Integration und Inklusion nicht nur mit dem Sonnensymbol sichtbar thematisiert, sondern konnten zum Beispiel konkret über einen Kremser Unternehmer für zwei ASO-Schüler berufspraktische Tage mit einem eigenen Mentoring-Programm mit Lehrlingen vereinbaren!“

Hengstschläger war „die Kirsche auf der Sahnetorte“

Vollkommen einig sind sich Lang-Zmeck und Kirschenhofer auch in der Bilanz über das Hengstschläger-Referat, das den abendlichen Höhepunkt darstellte. „Der kabarettreife Vortrag war ein Plädoyer für kreative Problemlösungsstrategien“, stellt Lang-Zmeck fest. „Ich habe mir dabei wieder etliche Anregungen für mein berufliches und privates Umfeld mitnehmen können.“ Kirschenhofer: „Die von Professor Hengstschläger propagierte Formel 3/24 - drei Lösungsvorschläge in 24 Stunden für auftauchende Probleme - kann konsequent angewendet, einen Kulturwandel auf Betriebsebene bewirken.“ Der Keynote-Speaker sei „die Kirsche auf der Sahnetorte und eine würdige Abrundung eines insgesamt gelungenen Messetages“ gewesen.