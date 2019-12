Ringstraßen-Sanierung: Mit der Sanierung der Ringstraße und des darunterliegenden Kanalsystems wird eines der größten Bauvorhaben der Stadt Krems 2020 starten. Im Frühjahr entschied die Stadtpolitik sich dafür, das Projekt innerhalb von vier Jahren stückweise durchzuziehen. 2020 ist der Straßenabschnitt zwischen Austraße und Bahnhofplatz dran. Sorgen bestehen vor allem hinsichtlich des Schul- und Busverkehrs und dessen Umleitung. Kritik erregt außerdem die Entfernung von 30 der 60 Ringstraßen-Bäume.

Feuerwehrhaus Krems-Süd:

Nach langem Anlauf wird das Jahr 2020 nun den Spatenstich zum Feuerwehrhaus Krems-Süd sehen. Das Siegerprojekt des Kremser Architekten Franz Sam wird auf einem 6.650 m² großen Grundstück nahe der B 37-Abfahrt Hollenburg errichtet. Hauptzweck ist die Schaffung gemeinsamer Feuerwehrinfrastruktur für die Wachen der Katastralgemeinden Hollenburg, Thallern und Angern. Rund 2,8 Millionen Euro sollen in das Feuerwehrhaus investiert werden. Die Fertigstellung ist für 2021 geplant.

Brandschutz: Auch im Jahr 2020 wird es einige Schwerpunktübungen der Kremser Feuerwehr geben. Im Fokus wird unter anderem das Thema „Brandschutz im Krankenhaus“ stehen. Der Brand in einer Erdgeschoss-Toilette im Kremser Universitätsklinikum Anfang Jänner 2019 unterstreicht die Notwendigkeit solcher Maßnahmen. 85 Silberhelme waren damals im Einsatz, Verletzte gab es zum Glück nicht.

Caritas-Ausbau in Krems:

Das große Caritas-Lager (Carla) in der Kremser Mitterau wird ausgebaut. „In den letzten Jahren konnten wir uns über einen Zuwachs bei den Sachspenden erfreuen“, begründet Simone Modelhart die Bautätigkeiten. In der „Carla“ bietet die Caritas behinderten Menschen Beschäftigung und finanziell schlechter Gestellten eine günstige Einkaufsmöglichkeit. Zugebaut werde auf einer Fläche von 460 m². Die Eröffnung der neuen Räumlichkeiten findet am 12. März 2020 statt.

Langenloiser Gartensommer:

Von Mai bis September wird mit dem „Gartensommer“ in Langenlois und Schiltern ein Mosaik an künstlerischen, musikalischen, botanischen und unterhaltenden Präsentationen und Aktionen rund um das Thema Garten geboten.

So werden im Langenloiser Kaiser-Josef-Park unter dem Titel „Archiv des Wandels“ Holzkonstruktionen, Kunstinstallationen und Gartengestaltungen zu bewundern sein. Während des „Illumina Lichterfestes“ werden die Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern zwei Wochen lang in ein Lichtermeer getaucht. Im Rahmen des „Gartensommers“ werden außerdem 100 neue Bäume zunächst am Langenloiser Holzplatz präsentiert und anschließend über das Stadtgebiet verteilt gepflanzt – eine Aktion vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe.

20Jahre Welterbe:

Im Jahr 2000 wurde die Region Wachau als Kulturlandschaft in das UNESCO-Welterbe aufgenommen. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums will die Region 2020 ein dreisäuliges Projekt starten. So soll die Feier so ausgestaltet werden, dass Bewusstseinsbildung und Identitätsstiftung für die Wachauer Heimat erzielt werden. Weiters soll ein Welterbe-Spielkarten-Quartett als „Visitenkarte der Region“ aufgelegt werden. Ein dritter Weg zielt auf die schulische Vermittlung von Wissen über und Bedeutung der Wachau ab. In Form von Exkursionen sollen die Kinder, begleitet von Experten, die Eigenheiten der Fluss- und Kulturlandschaft der Wachau kennenlernen.

Die Fledermaus:

Operetten-Freunde werden auch 2020 zu jeweils vier Juli- und Augustterminen ins Schloss Haindorf geladen. Im Rahmen der 25. „Schlossfestspiele“ wird dieses Mal eines der berühmtesten Werke des Komponisten Johann Strauß, „Die Fledermaus“, über die Bühne gehen. Info: Die Premieren am 23. und 24. Juli sind bereits ausverkauft.