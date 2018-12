Sehr zufrieden blickt das neue Kulturteam der Stadt Krems auf sein erstes Jahr zurück. So zählte man 2018 allein im „museumkrems“ um 50 Prozent mehr Besucher als in den Jahren zuvor.

„Wir haben in kurzer Zeit sehr viel auf den Weg gebracht“, so Bürgermeister Reinhard Resch, der die Kultur politisch zur „Chefsache“ erklärt hat. Gelungen sei das zum einen dank des motivierten neuen Teams im Magistrat mit Bereichsleiterin Doris Denk und Kulturamtsleiter Gregor Kremser. Zum anderen sei die Öffnung nach außen Teil des Erfolges. „Krems ist als Kulturstandort extrem gut aufgestellt – wir haben die richtigen Partner gefunden“, so Denk.

Ein Beispiel für geglückte Vernetzung ist das Jubiläum „300 Jahre Kremser Schmidt“ und die hochkarätige Jubiläumsausstellung in Kooperation mit der Landesgalerie.

Auch 2019 hat man unter der neuen Marke „kremskultur“ viel vor, wie Kremser ankündigte: Den Saisonauftakt bildet im April eine Ausstellung zum 70. Geburtstag des namhaften Kremser Künstlers Leo Zogmayer, der die Dominikanerkirche künstlerisch bespielen wird. Auch Daniel Spoerri und Rainer Prohaska werden im „museumkrems“ vertreten sein, und zwar bei der Ausstellung „Das Leben ein Festmahl? Feiern in Krems“, in der die Geschichte der Festkultur am Beispiel Krems erzählt wird. Die Bevölkerung wird eingeladen werden, sich einzubringen.

Um Krems und Stein im 16. Jahrhundert wird es in einer Schau gehen, die mit dem Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit (IMAREAL) veranstaltet wird.

Im Rahmen einer neuen Reihe gibt es an „erlesenen“ Orten wie der Göttweiger hofkapelle Lesungen, wobei auf die Veranstaltungsorte Bezug genommen wird. Neu sind auch erweiterte Öffnungszeiten im „museumkrems“ (Mitte April bis Ende Oktober täglich 10 bis 18 Uhr) und Führungen an jedem Sonntagvormittag.