„Goscherter“ Gemeinderat: Bei Parkdebatte flogen die Fetzen

Wenn sich Eva Hollerer in Rage redet, dann können sich Mandatare anderer Parteien mitunter warm anziehen. Die SPÖ-Vizebürgermeisterin ist bekannt dafür, sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen, wenn sie jemand auf die Palme bringt. Bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch schaffte das ÖVP-Mann Patrick Mitmasser. Er hatte sich an der neuen Parkordnung (die NÖN berichtete) gestoßen, insbesondere an den Maßnahmen in Stein: „Die Steiner werden abkassiert und man versucht das schön zu verpacken. Den größten Vorteil gibt es für das Stadtbudget, nicht für die Kremser.“

„Sie spielen den großen ÖVP-Zampano“

Hollerer bezeichnete die zuvor bereits emotional geführte Debatte erst als „deprimierendes Schauspiel“, um sich dann den Mandatar der Volkspartei vorzuknöpfen: „Da wird es politisch ganz tief, Herr Gemeinderat Mitmasser. Da spielen Sie den großen ÖVP-Zampano.“ Die Nummer zwei in der Kremser SPÖ argumentierte die Notwendigkeit des Maßnahmenpakets mit dem Klimaschutz. Zuvor hatte bereits Verkehrsstadtrat Peter Molnar angeschnitten, dass man mit der Einführung der Gebührenpflicht in Stein auch motivieren wolle, auf das Fahrrad oder den Stadtbus umzusteigen.

„Nutzerkonflikte eher zulasten der Autofahrer“

„Es soll eine Tendenz der öffentlichen Struktur sein, den Radfahrverkehr zu fördern, den öffentlichen Verkehr zu fördern, die Fußgängerwege sicher zu machen und nicht die Autofahrer zu bestrafen. Aber, wo es zu Nutzerkonflikten kommt, sollen diese in Zukunft doch eher zulasten der Autofahrer sein“, meinte Hollerer, um danach noch einmal Mitmasser ins Visier zu nehmen: „Das sind Maßnahmen, die nicht der Geldbeschaffung dienen, das können Sie nachrechnen. Außerdem der Schuldenbericht kommt auch noch, da möchte ich sehen, ob Sie dann noch so goschert sind.“

Resch: „Bitte kommen wir wieder runter“

Gebrodelt hatte es zwischen Hollerer und Mitmasser schon in der Vergangenheit immer wieder. Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ) grätschte während der Sitzung am Mittwoch erst dazwischen, als seine Vizebürgermeisterin in einer Wortmeldung von ÖVP-Mandatar Hans-Peter Pressler einen Zwischenruf abgab und Volkspartei-Stadtrat Martin Sedelmaier um Disziplin ersuchte. „Bitte kommen wir wieder runter und kommunizieren wir wieder normal“, versuchte der Stadtchef zu kalmieren.

Patrick Mitmasser meinte, "die Steiner werden abkassiert." Foto: NÖN, Martin Kalchhauser

