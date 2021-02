Trotz zusätzlicher Test-Zeiten herrschten in Krems, Mautern und Langenlois erneut Staus vor den Teststraßen.

In Krems stand die Warteschlange von den Österreichhalen bis zur Ringstraße, in Langenlois am Montag sogar vom Sicherheitszentrum bis zur Kamptalbundesstraße. Erneut gab es viele verärgerte Testwillige. Sowohl Mautern (zusätzlicher Tag) als auch Krems (mehr Tester, längere Zeiten) erweitern erneut ihr Angebot.

In Krems kommt man ab Montag dem Wunsch nach einem Vormittagstermin nach. „Drei Teststraßen sind in den Österreichhallen schon ab 7 Uhr Früh geöffnet“, informiert Magistratsdirektor Karl Hallbauer und appelliert: „Lassen Sie beim Vormittagstermin jenen Mitbürgern den Vortritt, die den Test für eine ,körpernahe Dienstleistung‘ (Friseur, …) brauchen. Die anderen mögen die fünf Teststraßen, die ab 13 Uhr in Betrieb sind, nützen. Hallbauer zur Kritik an den langen Wartezeiten: „Die sind einfach nicht vermeidbar. Wir haben am Montag 1.000 Menschen getestet!“

Erfreulich: Wer sich auf www.testung.at registriert, kann drei Monate lang ohne weitere Registrierung zum Test gehen.

Firmen sollen Tests intern durchführen

Die Wirtschaftskammer hat einen Aufruf an Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern gerichtet, firmenintern Testmöglichkeiten einzurichten. „Diese Unternehmen können einen wertvollen Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie leisten“, meint dazu Obmann Thomas Hagmann. „Die WKO Krems unterstützt gerne bei Fragen zur Errichtung dieser Teststraßen.“

Gratis-Antigen-Tests gibt es nun auch bei 400 Apotheken in Österreich. In Krems sind die Apotheken in Stein, Lerchenfeld und in der Mitterau dabei. Die Apotheke „Zum heiligen Andreas“ in Gföhl testet ebenfalls.