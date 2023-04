"Gravitation": Kunsthalle Krems zeigt Arbeiten von Eduardo Chillida

Für Kunsthalle-Direktor und Kurator Florian Steininger entspringt das Zustandekommen der Ausstellung zum 100. Geburtstag des Künstlers einem "Herzenswunsch". Das Werk Chillidas sei "voller Poesie, Konkretion und Erdverbundenheit", so Steininger bei der Presseführung am Freitag.

Bekannt wurde Chillida vor allem durch seine Monumentalplastiken aus Eisen im öffentlichen Raum, etwa mit "Peine del viento" bei San Sebastian, wo er lebte und arbeitete. Vor dem deutschen Bundeskanzleramt in Berlin steht die zuletzt angefertigte Plastik. Die abstrakte Formensprache der Skulpturen ist von Quadern und Würfeln geprägt, gebrannte Terrakotten, bemalt mit schwarzem Kupferoxid, sind für seinen Stil typisch.

Die an Fäden hängenden "Gravitaciones" im grafischen Werk enthalten ebenfalls zumindest angedeutete Dreiminsionalität, erzeugen Licht- und Schatteneffekte durch reliefartige Gestaltung. Bekanntheit erlangte Chillida spätestens 1982, als er anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft in Spanien ein Sujet für Bilbao entwarf. In seiner Jugend spielte er selbst als Tormann bei Real Sociedad San Sebastian, doch eine Beinverletzung beendete seine sportliche Karriere und brachte ihn zum Metierwechsel.

Die Ausstellung in Krems wird in Kooperation mit der Familie Chillida (zur Eröffnung sind auch Chillidas Sohn Luis und sein Enkel Mikel angereist), dem Estate of Eduardo Chillida, dem Museo Chillida Leku und mit Unterstützung der Galerie Hauser & Wirth realisiert. Diese fungieren neben mehreren spanischen Museen und Sammlungen als Hauptleihgeber der ausgestellten Werke. Ein Katalog ist im Shop der Kunsthalle erhältlich.

In Kooperation mit dem "donaufestival" zeigt die Kunsthalle weiters eine Videoinstallation ("Climate Feedback Loops") des österreichischen Künstlers und Filmemachers Oliver Ressler, in der die fortschreitende Erwärmung der Arktis und die daraus resultierenden Kettenreaktionen dokumentiert werden (bis 18. Juni). Am Samstag, 29. April gibt Ressler um 15.30 Uhr eine Lecture zum Thema "Notfallkunst und Klimaaktivismus".

(S E R V I C E - Kunsthalle Krems: Eduardo Chillida. Gravitation. Bis 24. September. www.kunsthalle.at)

(F O T O A V I S O - Bildmaterial downloadbar unter https://celum.noeku.at/pinaccess/showpin.do?pinCode=EduardoChillida)

