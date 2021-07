„Eine Stadt, die auf Kinder achtet und ihnen einen Raum gibt, ist eine Stadt, in der es sich lohnt zu leben“, ist Monika Hruschka-Seyrl überzeugt. Ganz im Sinne der Reggio-Pädgogik verwandeln sich daher unter ihrer Leitung alljährlich im Sommer die Auslagen der Kremser Innenstadt-Geschäfte in eine große Galerie, in der Kinder ihre Werke präsentieren können.

Ausstellungs-Motto: „Werte (er)leben“

Heuer haben sich unter dem Motto „Werte (er)leben“ insgesamt 250 Kinder zwischen 3 und 14 Jahren beteiligt. Vertreten waren unterschiedlichste Kremser Bildungseinrichtungen – von Kindergärten über Volksschulen und Gymnasien bis zur Allgemeinen Sonderschule.

Auch die Schülerinnen des BRG Kremszeile haben fleißig gemalt und betrachteten kurz vor Ferienbeginn beim Flanieren in der Landstraße stolz ihre eigenen Werke. Den Passanten in der Innenstadt sollen die bunten Bilder der Kinder neue Sichtweisen eröffnen. Seyrl geht es bei dem Projekt „Kinder und ihre Stadt“ darum, auch die Jüngsten in der Stadt zu integrieren und auf Augenhöhe ernst zu nehmen.