„Realismus in Acryl und Öl“ betitelt die Kremser Künstlerin Siegrid Windischberger ihre erste Ausstellung in der Galerie Kultur Mitte Krems.

Nach ihrer Schulzeit am BRG Ringstraße, wo sie in Kunstlehrer Friedrich Svetitsch (1928– 1996) einen engagierten Förderer ihrer künstlerischen Begabung fand, widmete sich die gelernte Uhrmacherin dem elterlichen Juweliergeschäft. Erst die Bitte einer Freundin, ihr ein Porträt ihres Hundes zu zeichnen, weckte die Leidenschaft für die Malerei wieder in ihr. Die Begeisterung über ihre fotorealistischen Hundeporträts griff im Freundeskreis rasch um sich, und Windischberger wagte sich nun auch an die Darstellung von Menschen. Zunächst noch mit Graphit und Kohle arbeitend, packte sie die Lust auf Farbe, und sie belegte bei dem international bekannten bulgarischen Künstlers Krassimir Kolev mehrere Seminare über Acryl- und Ölmalerei.

Stolz auf seine ehemalige Mal-Schülerin: Künstler Krassimir Kolev mit Siegrid Windischberger. | NOEN

„Siegrid wurde sehr schnell von einer Schülerin zu einer Kollegin und ich von einem Lehrer zum Fan. Der Detailreichtum und der ausdrucksvolle Perfektionismus in ihren Werken sind authentische Projektionen ihrer neugierigen und reichen Seele“, zeigte sich Kolev begeistert von den Werken seiner ehemaligen Schülerin.

Die verblüffend hyperrealistischen Bilder sind noch bis 5. Oktober in der Kultur Mitte ausgestellt (Obere Landstraße 8).