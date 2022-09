Krems-Bilder von Franz Karl: „Da möchte man hin!“

Kremser Motive zeigt der Fotoprofi Franz Karl im Rahmen einer Ausstellung in der Raiffeisenbank Krems am Dreifaltigkeitsplatz. „Krems: Augenblick mal!“ ist der Titel der Bilderschau, die zu den Öffnungszeiten der Bank besichtigt werden kann.

Bei der Eröffnung durch Direktor Herbert Buchinger – auf sehr unterhaltsame Weise musikalisch umrahmt von Hannes Wels (Violine) und Peter Rauscher (Gitarre) – wurde jedoch nicht nur der Startschuss für die Ausstellung gegeben. Der Künstler unterstützt mit seinen Bildern nämlich auch den Kiwanis-Cub Krems-Wachau. 13 seiner Motive zieren den Kalender 2023 des Serviceclubs und sorgen so dafür, dass Einnahmen für wohltätige Zwecke in die Kasse kommen.

Buchinger gab seiner Freude über eine große Interessentenschar und die tollen Bilder in seinem Haus Ausdruck. Kiwanis-Präsidentin Judith Bauer dankte dem Fotografen und gab sich persönlich von den Werken und ihrem Werbewert für die Donaumetropole begeistert: „Die Krems-Bilder, die uns Franz Karl zur Verfügung gestellt hat, sind so beeindruckend schön, dass man beim Betrachten unweigerlich empfindet: ,Da will ich hin!‘“

Der Kalender, der sich als Geschenk für Krems-Freunde und Gäste bestens eignet, ist in der Buchhandlung Schmidl um 19.90 Euro erhältlich. NÖN-Tipp: Rasch zugreifen!

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.