Mit der französischen Künstlerin Perrine Lacroix präsentiert die Kunsthalle Krems erstmals eine Position aus dem internationalen Austauschprogramm AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich. Vor allem der öffentliche Raum ist Territorium ihrer Kunst. Ausgehend von ihrem Aufenthalt in Krems 2017 zeigt sie in ihrer Ausstellung Kontext(e) direkt vor Ort entstandene Fotos, Videos und Rauminstallationen sowie eine Wandarbeit an einer Mauer im Kremser Stadtpark.

Gedenken an Per Kirkebys

Die Kunsthalle Krems hatte außerdem für diesen Herbst zu Per Kirkebys 80. Geburtstag eine umfassende Ausstellung geplant. Kirkeby ist am 9. Mai 2018 verstorben. Nun gedenkt die Kunsthalle Krems mit dieser Schau eines ganz großen Künstlers unserer Zeit.

Per Kirkeby zählte vor allem in der Malerei zu den Säulenheiligen der zeitgenössischen Kunst. Ab den späten 1960er-Jahren baute er konsequent ein Werk auf, das stets Landschaft und Natur in sich trägt, aber die abstrakte Qualität der Malerei in den Mittelpunkt stellt. Die Kunsthalle Krems widmet dem im Mai verstorbenen dänischen Maler und Bildhauer nun eine große Retrospektive mit über 100 repräsentativen Gemälden, Skulpturen und Zeichnungen, darunter bisher selten gezeigte Übermalungen und Holzfaserbilder.

Multimediale Installationen

Die aus Lyon stammende Künstlerin Perrine Lacroix ist bereits bei zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen, nicht nur in Frankreich, mit ihren multimedialen Installationen aufgefallen. Seit 2004 betreibt sie das Kunstzentrum La BF15 in Lyon und ist dadurch aktiv im internationalen Netzwerk zeitgenössischer Kunst involviert. Im April 2017 war sie im Rahmen ihres AIR - ARTIST IN RESICENCE Niederösterreich Stipendiums zu Gast in Krems. In der Kunsthalle Krems beschäftigt sich Perrine Lacroix ausgehend von ihrem Aufenthalt mit den Grundvoraussetzungen für Ausstellungen und der Bedeutungsebene von Bildern und Objekten. Wie weit ist der Kontext oder Wissen notwendig, um Bilder lesen zu können, wenn man das überhaupt als relevant ansieht? In Krems hat sich die Künstlerin fotografisch der Stadt, der Umgebung und ihren Besonderheiten angenähert. Vor allem der öffentliche Raum ist das Territorium ihrer Kunst. Sie hat sich mit der Baustelle der Kunsthalle Krems, die zu dieser Zeit saniert wurde, befasst und mit der Foto- und Videokamera festgehalten. Die Fotos und Videos von den renovierten, leeren Ausstellungsräumen werfen die Frage nach der Aura und der Werkmächtigkeit auf, thematisieren gleichzeitig die Leerstelle.

Für das Ausstellungsprojekt in der Kunsthalle Krems hat Perrine Lacroix auch eine Installation entworfen, die in monochromen rechteckigen Feldern Geschehnisse aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges in Krems abstrahiert. Die farbigen Flächen werden zu bildhaften Kommentaren. In ihrer Recherche zur Geschichte von Krems stieß sie unweigerlich auf das Datum 6. April 1945, auf die sogenannte Kremser Hasenjagd, bei der, sehr kurz gefasst, gerade erst freigelassene (hauptsächlich politische) Gefangene der Haftanstalt Krems-Stein von Nationalsozialisten gejagt und in Massenerschießungen getötet wurden. Lacroix hat das historische Datum in der Google-Bildersuche eingegeben. Ist die Internetverbindung langsam, erscheinen bei der Google-Bildersuche die Ergebnisse zuerst kurz als Farbflächen. Diese sind sozusagen die Leerstellen für die Bildrealitäten und ihre Inhalte, die von Google algorithmisch zur Verfügung gestellt werden. Für Perrine Lacroix stehen diese Leerstellen für die komplexe Problematik von Sinn-Befüllung und die grundsätzliche Frage, was Bilder überhaupt vermitteln können. Sie hat daraus die Idee eines Memorials entwickelt, die sie in der Kunsthalle Krems in eine Rauminstallation übersetzt.