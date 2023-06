Zwangsarbeiter aus NS-Zeit sind fast vergessen

Ab sofort sind die NS-Zwangsarbeiter in Krems nicht mehr vergessen. Einer der wohl wenigen Orte, wo im öffentlichen Raum der hunderttausenden Zwangsarbeiter in der Zeit des NS-Regimes gedacht wird, befindet sich in Lerchenfeld unweit des Eingangs der voestalpine.

Gemeinsamer Gang zur Gedenkstele

Zugleich mit der Eröffnung einer Ausstellung zum Thema im Volkshaus gab es einen gemeinsamen Gang zur Gedenkstele, bei dem jeder Teilnehmer ein Foto einer Zwangsarbeiterin oder eines Zwangsarbeiters bekam. „Normale Wohnungen, wie jene in der Siedlung, waren für diese Arbeitskräfte nur ein Traum“, erklärt der Kremser Historiker Robert Streibel.

70 Arbeitsbücher als stumme Zeugen

Sie kamen aus Polen, Frankreich, Kroatien und der Sowjetunion und arbeiteten u. a. in der Schmidhütte in Lerchenfeld. Im Zentrum von Ausstellung und Installation stehen 70 Arbeitsbücher und 60 Personalkarten, die in der voestalpine Krems gefunden werden konnten. Die Ausstellung von Nick Mangafas und Robert Streibel zeigt diese Fundstücke.

Nie erzählte Geschichten leben auf

Am Denkmal findet sich eine Collage aus den Arbeitsbüchern auf Metalltafeln. Dieses Kunstwerk benötigt einen zweiten Blick, um die durch die Zeit verwaschenen Fotos und Schriften entziffern zu können. Streibel: „Die Dokumente ermöglichen es, uns ein Bild von Personen zu machen, deren Geschichte nie erzählt wurde.“ Zu den Ausländern zählten übrigens auch die sogenannten Volksdeutschen (Sudetendeutsche). Nach 1945 wurden einige ihrer Arbeitsbücher mit der Aufschrift „Faschist“ markiert.

„Keine Geschichte ohne Namen“

Die Forschung wird durch den Datenschutz behindert. So dürfen aus Akten des Versöhnungsfonds (Anträge auf Wiedergutmachung) keine Namen genannt werden. „Doch eine Geschichte ohne Namen kann es nicht geben. Dies betrifft Täter wie Opfer!“