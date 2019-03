Gleich zwei Jubiläen wurden bei einer gut besuchten Veranstaltung in der Galerie Kultur Mitte Krems begangen: Willibald Zahrl eröffnete anlässlich seines 75. Geburtstags seine Ausstellung „Nah und Fern“, die einen Einblick in seine meisterhaften Farblinolschnittbilder und deren Entstehung bietet. Der Verein Kultur Mitte feierte sein 25-jähriges Bestehen und konnte an diesem Abend viele Ehrengäste begrüßen.

Zahrl Örtliche Nähe: „Göttweig“ von Willibald Zahrl.

Leopold Kogler, Präsident des Landesverbandes der Niederösterreichischen Kunstvereine, stellte den Künstler und sein Werk vor: „Es sind sensible, zarte und facettenreiche Kunstwerke, deren Motive aus der Wachau und Umgebung die örtliche Nähe zeigen, aber Willibald Zahrl begibt sich mit Bildern aus Venedig auch in die Ferne.“

Franz Kral, Obmann des Vereins Kultur Mitte, freute sich besonders, den Kremser Altbürgermeister Erich Grabner begrüßen zu dürfen, unter dessen Amtszeit viele Kulturprojekte gestartet wurden, die Krems heute zum wichtigsten Kulturzentrum in der Region machen.

„Die Kulturinitiativen sind ein großer Teil der Lebensqualität in unserer Stadt“, mit diesen Worten eröffnete Stadtrat Helmut Mayer die Ausstellung, die bis 29. März zu sehen ist (Obere Landstraße 8, Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 15 Uhr).