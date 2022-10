Ausstellungseröffnung 15 Jahre Forum Frohner Krems: Zeichnerisches Werk im Fokus

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Adolf Frohner, Das Gespräch, 1977, Grafit auf Papier, Privatbesitz Foto: Christian Redtenbacher

D as Forum Frohner in Krems begeht sein 15-jähriges Bestehen mit der Ausstellung "Die Zeichnung entsteht im Kopf. Frohner als Zeichner", die am Samstagvormittag durch Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) eröffnet wurde. Zudem wurde der opulente dritte Band des Werkverzeichnisses von Adolf Frohner präsentiert.