Gartengestalter holten Bronze für NÖ

Vertreter von gleich 13 verschiedenen Lehrberufen traten bei den Staatsmeisterschaften am ersten Oktober-Wochenende in Wels gegeneinander an. Mit dabei waren Chemielabortechniker, Elektroniker, Fleischer, Floristiker, Gartengestalter, Grafik-Designer, Land- und Baumaschinentechniker, Lkw-Techniker, CAD-Maschinenbauer, Maschinenbautechniker, Optoelektroniker, Spengler sowie Stuckateure und Trockenausbauer.

Für die Gartengestalter gingen Simon Berner aus Eisengraben und Noah Knapp als Team an den Start. Berner absolvierte seine drei-jährige Lehre zum Gartengestalter in der Gartenbauschule Langenlois und ging für die Firma Galateich GmbH aus Zwettl an den Start. Knapp wurde von seinem Arbeitgeber Kramer und Kramer in Zöfing bei Tulln ins Rennen geschickt.

Die Aufgabe war, eine sechs mal sechs Meter große Fläche in einer vorgegebenen Zeit zu gestalten und zu begrünen. Das Duo aus NÖ überzeugte mit ihrer Leistung und errang in der Österreich-Wertung Bronze. Gold ging an Tirol, Silber nach Oberösterreich.