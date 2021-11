Mittelberg: Trophy für Riesling

12.525 Weine von 1.641 Produzenten aus 44 Ländern und fünf Kontinenten wurden bei der „austrian wine challenge vienna 2021“ (AWC) eingereicht. Eine der begehrten Trophys ging heuer ins Kamptal: Michael Gruber („Weingut am Berg“) setzte sich in der Kategorie „Reserve Weißwein Jahrgang 2017 und älter“ mit seinem Riesling Steinhaus Reserve 2017 (Goldmedaille und Trophy) durch. „Dass dieser Wein gut ist, haben mir schon die tollen Bewertungen bei der Champions-Verkostung 2018 gezeigt – wegen eines Zuckergrades zu viel war er damals nicht in der Wertung“, erzählt der 30-Jährige, der seit 2014 im Familienweingut für die Vinifizierung verantwortlich zeichnet (und 2015 auch gleich „Weingut des Jahres“ in Lan genlois wurde). Eine weitere AWC-Goldmedaille holte sich Gruber für seine „Lieblingssorte“, den Burgunder Reserve Ried Loisberg 2018.

Etwa 16 Hektar Weingärten (15 unterschiedliche Rebsorten) bewirtschaftet die Familie Gruber, bis 2018 gab es auch einen Heurigenbetrieb. Vater Ludwig steht dem Junior mit viel Fachwissen zur Seite.