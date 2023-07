Langenloiser Festspielweine 2023 stehen fest

Am Abend eines erfolgreichen Probentags traf man sich zum mittlerweile schon traditionellen Get Together, bei dem sich alle Beteiligten im Winzerdorf kennenlernen und miteinander plaudern konnten.

Ganze Kultur-Truppe traf sich beim Wein

Eingeladen waren die Freunde und Förderer der Operette Langenlois, die Sponsoren und viele Menschen, die zum Gelingen der heurigen Produktion beitragen werden. Neben dem Intendanten Christoph Wagner-Trenkwitz und dem Regisseur Florian Hurler waren der Dirigent Lorenz C. Aichner, der Bühnenbildner Roland Tscherne, die Kostümbildnerin Anna-Sophie Lienbacher sowie sämtliche Sänger und Tänzer anwesend, außerdem die Langenloiser Regieassistentin Pia Erd und das gesamte Team von KulturLangenlois rund um Geschäftsführerin Anna-Maria Grillmaier.

Anton Eitzinger war schon einmal dabei

Bei einer professionellen Verkostung in der Gebietsvinothek Ursin-Haus mit Weinprofis und Vertretern der Operette Langenlois gingen das Weingut Anton Eitzinger aus Langenlois und das Weingut Andreas Schmid aus Gobelsburg als Sieger hervor. Für Schmid ist es eine Premiere im Reigen der Festspielweine, Anton Eitzinger war 2010 schon einmal erfolgreich. Die Familie Eitzinger konnte mit ihrem Grüner Veltliner vom Löss Kamptal DAC 2022 punkten. Der Zweigelt Gobelsburg 2021 vom Weingut Andreas Schmid überzeugte die Kostjury bei den Rotweinen.

Wagner-Trenkwitz spielt Onkel Tschang

Die illustre Gästeschar rund Intendant Christoph Wagner-Trenkwitz zeigte sich von den Qualitäten der beiden Weine äußerst angetan. Wenn man von der Stimmung bei diesem abendlichen Treffen auf „Das Land des Lächelns“ schließen darf, wird die heurige Operette witzig, rasant, bunt und einfach großartig! Premiere von Franz Lehárs Operette ist am Donnerstag, 20. Juli. Christoph Wagner Trenkwitz tritt wieder höchstpersönlich auf, und zwar in der Rolle des Onkel Tschang!

Karten sind im Büro KulturLangenlois unter 02734/3450 oder im NÖN-Ticketshop erhältlich. Die Festspielweine gibt es zu Ab-Hof-Preisen in den Weingütern sowie in der Vinothek Ursin-Haus. Verkosten kann man die edlen Tropfen auch an allen Aufführungsabenden im Winzerdorf der Operette Langenlois.

Infos unter www.operettelangenlois.at