Imagefilm der Donau-Universität Krems in Cannes prämiert

Das Video, laut Uni ein "sichtbares Signal für den Stellenwert und die Relevanz von Wissenschaft für die Gesellschaft", wurde bei den Cannes Corporate Media & TV Awards 2021 in der Kategorie Imagefilm mit Gold ausgezeichnet, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Die Produktion ging als eine von rund 900 Einreichungen als Preisträger hervor.

