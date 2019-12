Der diesjährige Adventmarkt verwandelte den Lichtenauer Hauptplatz wieder in eine stimmungsvolle und kulinarische Flaniermeile. Christian Zeller führte bei der offiziellen Eröffnung durchs Programm, Bürgermeister Andreas Pichler begrüßte die Gäste und dankte den Ausstellern und Standbetreibern für ihren Einsatz. Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais eröffnete den Advent im Anschluss.

Weihnachtsausstellung begeisterte

Neben den Ständen am Hauptplatz fand im Pfarrheim das Pfarrcafé statt. In den Räumlichkeiten der Volksschule gab es eine große Weihnachtsausstellung mit weiteren Ständen. Dort wurde auch der diesjährige „Lichtenauer des Jahres“ ausgezeichnet. Der Titel wird jährlich an eine Person verliehen, die mit besonderem Engagement für die Bewohner der Gemeinde aufgezeigt hat: Heuer wurde die Auszeichnung an Ernst Kittenberger verliehen. Er ist neben der Feuerwehr auch im Dorferneuerungsverein und im Pfarrgemeinderat Großreinprechts tätig.