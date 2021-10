Musikschule Krems: Platz 2 für Anna-Maria Mayrhofer in Malta

Mit „Don‘t you remember“ von Adele sang sie sich in die Herzen der Jury: Anna-Maria Mayrhofer, Musikschülerin von Doris Bogner in der Musikschule Krems, glänzte beim „Golden Voice International Contest“ in Malta. In der Altersgruppe bis 17 Jahre wurde sie in der Kategorie World Hit Zweitbeste von 18 Teilnehmern.

Der Wettbewerb fand heuer online statt. Ihren Beitrag hatte Anna-Maria im Tonstudio von Poldi Denk aufgenommen und via YouTube eingereicht.

Adventmarkt Anzeige Weihnachten auf Schloss Hof

Ihren nächsten großen Online-Auftritt plant sie beim „Christmas Voices – Malta International Pop Music Festival“ im Dezember.