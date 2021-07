Der bevorstehende Abschied von Pfarrer Franz Ofenböck (die NÖN berichtet in der nächsten Ausgabe) und das Pfarrpatrozinium der Pfarre Hadersdorf waren Anlass, zwei verdiente Mitglieder der Pfarre zu ehren. Eine spezielle hohe päpstliche Auszeichnung, der „Pro Ecclesia et Pontifice“, ging dabei an den stellvertretenden Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Karl Molnar. Die Orden überreichte Prälat Matthias Roch, der früher selbst einmal Pfarrer in Hadersdorf gewesen ist.

20 Jahre Wirken in Pfarre

Karl Molnar ist seit 20 Jahren stellvertretender Vorsitzender des Pfarrgemeinderates, davon auch fünf Jahre stellvertretender Vorsitzender des Vermögensverwaltungsrates. Molnar ist auch Lektor und Kommunionsspender und kann in seinem 20-jährigen Wirken in der Pfarre auf eine ganze Reihe von Projekten zurückblicken: So hat er unter anderem einen Teil der Kirchturmstufen erneuert, den Pfarrhof renoviert, die Priestergruft saniert, den Kirchturm nach Sturmschäden saniert und nicht zuletzt maßgeblich am Neubau des Pfarr- und Kultursaales mitgewirkt.

„Pro Ecclesia et Pontifice“

Der „Pro Ecclesia et Pontifice“ (Für Kirche und Papst) ist ein päpstliches Ehrenzeichen für besondere Verdienste um die Anliegen der Kirche und des Papstes. Dieser Orden wird nur vom Heiligen Stuhl verliehen.

Aufgrund seiner vielfältigen Verdienste in und für die Hadersdorfer Pfarrgemeinde und für seine Tätigkeit als ausgezeichneter Religionslehrer wurde Peter Holik der Stephanusorden in Bronze zuerkannt. Dieser Orden ist vergleichbar mit dem Hippolytorden in der Diözese St. Pölten – Hadersdorf gehört der Erzdiözese Wien an. Das Ehrenzeichen in Bronze wird für Verdienste in einer Pfarre verliehen. Im Jahr 1964 wurde das Ehrenzeichen vom hl. Stephanus vom Erzbischof Kardinal Franz König gestiftet und kann vom Erzbischof von Wien für besondere Verdienste um die Erzdiözese Wien verliehen werden.

Initiiert hat diese Ehrungen Pfarrer Franz Ofenböck, der bald in den verdienten Ruhestand gehen wird. Lesen Sie mehr darüber und über seinen Nachfolger in der nächsten NÖN.