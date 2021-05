Bei einem akademischen Festakt am 19. Mai 2021 wurden Vera Ehgartner und Michael Brainin für ihr herausragendes Engagement für die Universität mit dem Ehrenring gewürdigt. Beide Persönlichkeiten haben mehr als 20 Jahre lang die Universität für Weiterbildung Krems mitgestaltet.

Als sichtbares Zeichen für außergewöhnliche Leistungen in Lehre, Forschung und Administration sowie die enge Verbundenheit mit der Universität bezeichnete Mag. Friedrich Faulhammer, Rektor der Universität für Weiterbildung Krems, die Auszeichnungen bei der Begrüßung.

Die Laudatio für Mag.a Vera Ehgartner hielt Mag.a Alexandra Dachenhausen, MAS, Vorsitzende des Betriebsrates. Der Laudator von Univ.-Prof. i.R. Dr. Dr. h.c. mult. Michael Brainin war Univ.-Prof. Dr. Stefan Nehrer, Dekan der Fakultät für Gesundheit und Medizin.

Vera Ehgartner – Studiendirektorin und Vorsitzende des Betriebsrats

Vera Ehgartner wechselte im Jahr 1996 von einer Anwaltskanzlei an die Universität für Weiterbildung Krems, die damals weniger als 50 Mitarbeiter_innen umfasste. Bald nach ihrem Eintritt in die Universität übernahm Ehgartner Leitungsfunktionen: Von 1996 bis 2000 leitete sie das Studienservicecenter. Von 2000 bis 2003 war sie Leiterin der Abteilung Government Relations und studienrechtliche Angelegenheiten.

Danach übernahm sie die Leitung der Dienstleistungseinrichtung Studienrecht bis 2009. In weiterer Folge leitete sie die Dienstleistungseinrichtung Studienrecht und Organisationsrecht bis 2020. Zudem war Ehgartner Studiendirektorin von 2009 bis 2018. Zugleich übernahm sie die Leitung der Abteilung für Recht und Studienmanagement von 2011 bis 2020.

Vera Ehgartner leistete in vielen Bereichen Pionierarbeit. So baute sie unter anderem die ersten Studierenden- und Studiendatenbanken auf und führte das Verfahren zur Genehmigung des ersten MBA-Grades in Österreich durch. Ehgartner war in der Arbeitsgruppe des zuständigen Ministeriums sowie im Gründungskonvent an der Implementierung des Universitätsgesetzes 2002 beteiligt. Sie hat die erste ÖH-Wahl organisiert und durchgeführt und den strukturellen Aufbau der ersten PhD-Studien betreut. Sie stellte eine Schnittstelle zwischen den Universitätsorganen und -gremien dar, beriet und begleitete diese Organe jahrelang.

Zusätzlich zu ihren Leitungsfunktionen war Ehgartner auch im Betriebsrat tätig. Die Arbeitsbedingungen an der Universität für Weiterbildung Krems sind wesentlich von den Beiträgen des Betriebsrates unter dem Vorsitz von Vera Ehgartner geprägt, wie u.a. verschiedene Sozial- und Gesundheitsleistungen, Treueprämien, dienstfreie Tage und vieles mehr.

Michael Brainin – „Vater“ der Stroke Units

Michael Brainin wechselte 1995 von der Medizinischen Universität Wien an die Donau-Universität Krems, zur damaligen Abteilung für Umwelt- und Medizinische Wissenschaften. Seit 1998 leitete Brainin bis 2006 das Zentrum für Postgraduale Studien der Neurowissenschaften. Im Jahr 2005 wurde er zum ordentlichen Professor für Klinische Neurologie ernannt. Im Jahr 2006 kam es zur Gründung des Departments für Klinische Neurowissenschaften und Präventionsmedizin, welches er seitdem leitete. In dieser Zeit wurden verschiedene post-graduale Lehrprogramme wie das European Master's Program in Stroke Medicine gegründet.

Michael Brainin ist vor allem als „Vater“ der Stroke Units, sogenannte Schlaganfall-Überwachungseinheiten, bekannt. Im Rahmen seiner langjährigen Tätigkeit im niederösterreichischen Gesundheitswesen leitete Michael Brainin in Österreich Pionierarbeit in der Errichtung von Stroke Units. Die erste Stroke Unit wurde am Universitätsklinikum Tulln im Jahr 1997 eröffnet. Mittlerweile gibt es 38 solcher Überwachungseinheiten in Österreich. Zudem war er Mitbegründer des nationalen Stroke Unit Netzwerks.

Zwischen 2003 und 2006 war er auch Gründungspräsident der Österreichischen Schlaganfall-Gesellschaft. Im Jahr 2003 war er Mitbegründer des Österreichischen Schlaganfall-Registers, einer Datensammlung von akuten Schlaganfallpatientinnen und -patienten, die in den Stroke Units behandelt werden. Außerdem war Brainin maßgeblich an der Gründung der Europäischen Schlaganfall-Organisation beteiligt und übernahm von 2012 bis 2014 das Amt des Präsidenten.

Bei der World Stroke Organization war er Präsident von 2018 bis 2020. Derzeit fungiert er bei der WSO als Co-Vorsitzender des WSO Global Policy Committee. Des Weiteren hat er Leitlinien für Aktivitäten zur Primärprävention entwickelt. Überdies verfasste er eine „Deklaration zur Prävention von Schlaganfall und Demenz“ für die WSO.

Michael Brainin war als Principal Investigator oder Co-Principal Investigator in zahlreichen schlaganfallbezogenen Medikamenten- und Interventionsstudien tätig, veröffentlichte 237 Publikationen und gab drei Lehrbücher über Schlaganfall heraus. Sein Scopus H-Index beträgt 54, seine Publikationen wurden 110.000-mal aufgerufen und die Anzahl der Zitate beläuft sich auf mehr als 32.000.