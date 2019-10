Ein missglücktes Fahrmanöver brachte einen Lenker und seine Beifahrerin in der Steiner Altstadt in eine äußerst missliche Lage.

Da trauten nicht einmal die mit allen Wassern gewaschenen Feuerwehrleute ihren Augen. Ein Auto drohte am Freitag, 25. Oktober, am Frauenberg in der Steiner Altstadt von einer Mauer zu fallen. Ein missglücktes Fahrmanöver des Lenkers brachte den Pkw in seine missliche Lage.

Als der Notruf in der Bezirksalarmzentrale der Feuerwehr einging, befand sich die Beifahrerin noch im Fahrzeug. Die Feuerwehr Krems rückte mit einem Hilfeleistungsfahrzeug und wegen der engen Straßen im historischen Teil von Stein auch mit einem Vorausfahrzeug aus.

Traktor zog Auto zurück auf die Straße

Angekommen am Einsatzort, sicherte die Feuerwehr das Fahrzeug mit Radkeilen und Zurrgurten. Bei der Bergung des Wagen bekamen die Florianis dann Hilfe von einem Anrainer, der das Auto mit einem Abschleppseil an seinem Weingartentraktor wieder auf die Straße zog.

Rund 40 Minuten nach der Alarmierung der Feuerwehr konnte das Duo aus Oberösterreich den Pkw selber zur Kontrolle in eine Werkstatt bringen.