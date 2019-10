Fahrzeug geriet am Droßer Berg zwischen Droß und Gföhl aus unbekannter Ursache in Brand. Lenker brachte sich und Hund rechtzeitig in Sicherheit.

Es ist wohl die Horrorvorstellung eines jeden Autofahrers: das eigene Fahrzeug fängt während der Fahrt zu brennen an. So passiert am Nachmittag des Dienstag, 22. Oktober, auf der Landesstraße 7039 zwischen Droß und Gföhl. Der Lenker, der mit seinem Hund unterwegs war, konnte sich und seinen vierbeiningen Begleiter rechtzeitig in Sicherheit bringen und die Feuerwehr alarmieren.

Vier Wehren im Einsatz

Bis zum Eintreffen der Feuerwehrleute aus Droß, Stratzing, Lengenfeld und Senftenberg stand der Pkw in Vollbrand. Unter Umluft-unabhängigem Atemschutz bekämpften die Florianis die Flammen.

In weiterer Folge wurde mit einer Wärmebildkamera das Fahrzeugwrack auf Glutnester untersucht und gezielt abgelöscht. Zur Bergung wurde das Wechselladefahrzeug der Feuerwehr Lengenfeld nachgefordert. Mit dem Ladekran verluden die Feuerwehren das ausgebrannte Fahrzeug und brachten es zu einem geeigneten Abstellplatz. Nach der Reinigung der Fahrbahn wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben.