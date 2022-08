Emmersdorfer Pkw-Lenker auf der B 3 bei Unterloiben getötet

Tragisch endete ein Verkehrsunfall in den frühen Morgenstunden des 22. August auf der Bundesstraße 3 bei Unterloiben. Ein Pkw-Lenker krachte in den Gegenverkehr und verlor dabei sein Leben.

Pkw-Lenker war sofort tot

Der Unfall hatte sich wenige Minuten vor 7 Uhr ereignet. Beim Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Pkw wurde der Lenker des Autos in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Das konnte auch ein Großaufgebot an Rettungskräften der Rotkreuz-Bezirksstellen Krems und Melk samt dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 nicht mehr verhindern. Beim Toten handelt es sich um einen 58-jährigen Emmersdorfer, der mit einem Wagen mit Wiener Kennzeichen unterwegs war.

Kran der FF Krems im Einsatz

Der Mann war nach Angaben des Lkw-Lenkers, eines 34-Jährigen aus der Gemeinde Pöggstall, der Richtung Krems unterwegs war, plötzlich auf die Gegenfahrbahn geraten und in das entgegenkommende Schwerfahrzeug gekracht. Wie die ersten Erhebungsergebnisse zeigen, handelte es sich um keinen Überholvorgang, und Aquaplaning ist wegen der geringen Geschwindigkeit - an der Unfallstelle existiert eine 70-km/h-Beschränkung - ebenfalls auszuschließen. Der Lenker war chancenlos.

B 3 war unpassierbar

Der Lkw-Fahrer kam glimpflich davon und erlitt keine körperlichen Verletzungen. Seitens der Feuerwehr Krems stand der schwere Kran im Einsatz, weil auch der Lkw nach dem Crash nicht mehr fahrbereit war. Die B 3 war für den gesamten Verkehr gesperrt, eine Umleitung durch den Ort eingerichtet.

