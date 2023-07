Erstes Buch von Vera Malissa

Vera Malissa ist eine geborene Salzburgerin, die nach der Matura in Brasilien eine zweite Heimat fand. Sie studierte Politikwissenschaft mit dem Nebenfach Tibetologie und Buddhismuskunde an der Universität Wien und promovierte über die basisdemokratischen Bewegungen in Brasilien. Nach dem Hochwasser 2002 hat sie mir ihrem Mann das zerstörte Haus ihres urgroßvaters neu aufgebaut und in Niederösterreich eine neue Heimat gefunen. Ihr Mann hatte ihr einen Gutschein für Anfänger-Reitstunden geschenkt – das hat ihr Leben nachhaltig verändert.

Vom Umgang mit schwierigen Pferden

Vera Malissa: „Das Buch ist eine autobiografische Erzählung, in der ich beschreibe, wie ich von meinem Pferd lernte, auf seine Bedürfnisse zu achten und die Bedeutung einer artgerechten Haltung zu erkennen. Dieser Weg hat mein Leben und das meines Mannes so verändert, dass wir uns in unserer Pension nun ganz den Pferden widmen. Wir haben einen eigenen Offenstall in Stettenhof gebaut und mit einer kleinen Pferdezucht begonnen. Das Büchlein versteht sich als Plädoyer, auf die Pferde zu hören und alte, kranke oder unreitbare Pferde nicht einfach wegzustellen, denn sie haben noch so viel zu geben.“

Malissa arbeitet bereits an zwei weiteren Büchern, von denen eines auch wieder von Pferden handeln wird. Das zweite Buch widmet sich der Politik. Sie sollen voraussichtlich 2024 erscheinen.