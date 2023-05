Prämierter Text ist Aufschrei für weibliche Opfer von Gewalt

„Hirth hat sich unter 74 Bewerbern aus Österreich, Deutschland und der Schweiz durchgesetzt“, so Alice Klein, Obfrau der Frau Ava Gesellschaft für Literatur. „Sie überzeugte die Jury, bestehend aus Christa Gürtler, Barbara Neuwirth, Claudia Sackl und Brigitte Schwens-Harrant, weil ihr Text sensibel, dicht gewoben und eine originelle, berührende Verschränkung von Inhalt und Form ist.“

Gewalt verborgen, Spuren verwischt

Im Text von Simone Hirth geht es um das Leben einer Frau im ländlichen Raum, die Opfer von psychischer, diskursiver und institutioneller Gewalt wird. Diese Gewalt wird bleibt verborgen, Spuren werden gründlich verwischt. Mit dabei waren unter anderem auch die Bürgermeister Gudrun Berger (Furth) und Martin Rennhofer (Paudorf). Martin Haselböck umrahmte die Feier musikalisch an der Orgel.

Autorin las Teile ihres Textes vor

Der Frau Ava Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Heuer wurde der Preis an Hirth von Landtagsabgeordnetem Josef Edlinger überreicht. Bei der Verleihung in St. Blasien in Klein-Wien las die Siegerin auch Teile ihres Textes vor und beschrieb den Hintergrund: „Der Text ist ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen, viel zu viele Frauen werden jährlich ermordet. Er ist ein Appell, mehr hinzuschauen.“

Der Siegertext kann in den nächsten beiden Wochen auf der Homepage der Frau Ava Gesellschaft für Literatur (www.frauavapreis.at) nachgelesen werden.

