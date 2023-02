Sturmschaden-Einsatz: Biber als „ernste Gefahr“ für Autos

„So kann es nicht weitergehen!“, warnt Bürgermeister Heinrich Brustbauer. „Seit Herbst haben wir eine überhandnehmende Biberpopulation. Entlang der B33 haben wir massive Schäden, mittlerweile eine ernsthafte Gefahr für Autos und Menschen.“

Erst beim Sturmwochenende Anfang Februar sei ein angenagter Baum umgeknickt und auf die Fahrbahn gefallen: „Was wäre gewesen, wenn hier ein Auto gefahren wäre?“, hinterfragt Brustbauer, der gleichzeitig Feuerwehr-Kommandant von Mauternbach ist. „Als Einsatzleiter muss ich es auch gegenüber meiner Mannschaft verantworten, die den Baum von der Fahrbahn räumt, während drei angeknabberte Bäume daneben stehen.“

Brustbauer hat mit den Zuständigen der Via Donau bereits eine Begehung gemacht: „Bei der via donau ist das Problem bekannt“, berichtet er. Vermehrt werde man Gitter montieren. „Das wird den Biber langfristig nicht aufhalten“, fürchtet Brustbauer. Die via donau nimmt an, dass bis zu sieben Biberpärchen auf der Hundsheimer Insel leben, „die zwischen fünf und sieben Junge bekommen“, meint der Bürgermeister weiter.

Als nächsten Schritt will er mit der Naturschutzbehörde Kontakt aufnehmen, „damit diese sich etwas bezüglich der Biberpopulation überlegt. Keiner will Biber ausrotten, sie sind schützenswerte Tiere. Aber sie haben keine natürlichen Feinde. Dadurch nimmt die Population überhand.“

