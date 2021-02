Das Land investiert weiter in die Sicherheit auf der B37 bei Gneixendorf, wo nach einigen zum Teil tödlichen Verkehrsunfällen bereits seit knapp einem Jahr Tempo 80 gilt. Ab April wird die Straße verbreitert sowie eine Mitteltrennung und Lärmschutzwand installiert. Außerdem werden drei Brücken in dem Bauabschnitt saniert. Das hat die Landesregierung in ihrer Sitzung am 16. Februar beschlossen.

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich sechs Monate, die Kosten belaufen sich auf 4,3 Millionen Euro. "Die B 37 ist eine der Hauptverkehrsadern im Waldviertel, daher ist es wichtig diese Gefahrenstelle zu entschärfen. Die Erhöhung der Sicherheit und Lebensqualität auf und rund um unsere Straßen hat oberste Priorität", sagt der zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko.