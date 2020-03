Die Rotkreuz-Sanitäter Lisa-Marie Wagner und Karl Lackner wurden am 22. Februar gegen Mitternacht zu einem Einsatz der besonderen Art in die Spitzer Katastralgemeinde Vießling gerufen: Die hochschwangere Nicole Absenger hatte bereits Wehen in sehr kurzen Abständen.

Notarzt war "arbeitslos"

Nach kurzer Abstimmung wurde daher eine Entscheidung getroffen, die sich im Nachhinein als die goldrichtige herausstellte: Den Weg ins Krankenhaus trat man nicht mehr sofort an. Eine Hausgeburt war die Alternative. Der bereits mitalarmierte Notarzt von der Bezirksstelle Pöggstall staunte bei seiner Ankunft nicht schlecht, als die Sanitäter die kleine Emilia-Sophie bereits im Arm hielten ...

Mutter und Baby wohlauf

Die Mutter und ihre neugeborene Tochter wurden im Anschluss von den Rotkreuz-Helfern ins Krankenhaus Melk gebracht. Beide sind wohlauf und konnten zwei Tage später das Krankenhaus verlassen.

Die Sanitäter bedankten sich kurz darauf bei den Eltern für das besondere Erlebnis und wünschten der Familie alles Gute.