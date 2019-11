Fleißig gewerkt wurde am Dienstag in der Bäckerei Schmidl in Dürnstein. Jungscharkinder aus Mautern rückten an, um für die Kinderburg Rappottenstein des Roten Kreuzes Niederösterreich Lebkuchen zu backen.

Kinder eroberten die Backstube

Die Traditionsbäckerei Schmidl und die Jungschar Mautern haben die Aktion „Lebkuchen backen für die Kinderburg Rappottenstein“ ins Leben gerufen. Dafür waren die Kids und ihre Betreuerinnen auf Einladung der Chefin Barbara Schmidl in der Backstube in Dürnstein aktiv.

"Das ist die richtige Einstimmung auf Weihnachten“, meinte Präsident Josef Schmoll vom Roten Kreuz Niederösterreich, der selbst mit anpackte und dankte allen Beteiligten. „Mit Kindern Lebkuchen zu backen, gehört einfach dazu. Dass das Ganze auch noch zu einem guten Zweck passiert und unsere Kinderburg unterstützt wird, ist einfach großartig."

Hohe "Promidichte" beim Backen

Gemeinsam mit der neuen Kinderburg-Botschafterin, der Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und ihren "Kolleginnen" Christa Hameseder, Michi Dorfmeister und Barbara Schwarz sowie Dürnsteins Bürgermeister Johann Riesenhuber und Kinderburg-Leiterin Laura Sigl wurde gebacken, was das Zeug hält. Organisiert wurde das Lebkuchen-Backen für den guten Zweck durch Peter Granser und die Jungschar Mautern.

Eigene Lebkuchenformen kreiert

In Zusammenarbeit mit der Bau- und Galanteriespenglerei Johann Fuchs in Krems organisierte die Jungschar aus verzinnten, handgefalzten Edelstahlblechstreifen insgesamt elf Lebkuchenformen extra für das Kinderburg-Backen. Weiters wurden mit dem Roten Kreuz fünf Kinderburgschürzen entwickelt und von der Jungschar produziert. Die Schürzen und drei Ausstechformen wurden als Geschenk der Jungschar Mautern an die Kinderburg Rappottenstein überreicht.

Wer kauft, hilft der Kinderburg

Verkauft werden die Lebkuchen in der Vorweihnachtszeit direkt in der Bäckerei Schmidl in Dürnstein und Krems, am Stand der Bäckerei Schmidl beim Adventmarkt in Göttweig, von der Jungschar der Pfarre Mautern am 23. und 24. November im Rahmen des Mauterner Advents, beim Weihnachtspunsch von Kinderburg-Botschafterin Christa Hameseder und durch die Jugendgruppen des Roten Kreuzes Niederösterreich.

Wichtige Einrichtung für kranke Kids

Die Kinderburg Rappottenstein ist eine wichtige Einrichtung des RK NÖ für schwer oder chronisch kranke Kinder. Einige Tage zwischen Krankenhausaufenthalten mit der ganzen Familie einfach einmal zur Erholung wegfahren, um neue Kraft zu tanken, das Erlebte zu verarbeiten. Das wird hier möglich. Das Rote Kreuz Niederösterreich ermöglicht gemeinsam mit der Familie Abensperg und Traun betroffenen Familien diese besondere Art von Erholung und Trauerarbeit.

Burg-Projekt hat viele Unterstützer

Ein Aufenthalt auf der Kinderburg finanziert sich überwiegend aus Spenden (Geld- und Sachspenden), die Familien leisten einen Unkostenbeitrag (angepasst an ihre finanziellen Möglichkeiten). Hervorzuheben ist die Unterstützung der Kinderburg durch zahlreiche Privatpersonen (Paten), Unternehmen und Firmen. Jeder Besucher der mittelalterlichen Burg Rappottenstein unterstützt die Kinderburg Rappottenstein durch den Kauf eines Tickets mit 1 Euro.