Warm genug zum Baden?

Klassiker in der Stadt Krems ist die Badearena. „Die Becken sind gefüllt, jetzt müssen nur noch Wetter und Temperaturen passen“, so Günter Kammerer, Betriebsleiter der Sport- und Freizeitbetriebe in Krems. Das städtische Freibad bietet einiges: 15-Meter-Breitrutsche, für Mutige einen Sprungturm, drei Beachvolleyball-Plätze, Tischtennis und einen eigenen Kinderbereich mit zwei Rutschen.

Wer es lieber natürlicher mag, kann an einem der vielen Badeteiche oder Badeseen in der Umgebung die Seele baumeln lassen, wie im Kuenringer Bad in Dürnstein. Hier ist der Saisonstart erst mit 12. Mai geplant, „solange das Wetter nicht passt, macht es keinen Sinn“, wie der verantwortliche Gemeinderat Johannes Christian Thiery erklärt.

Ein Highlight setzt der Badeteich in Mautern: Obwohl der offizielle Saisonstart hier bereits im April war, findet am 7. Mai eine Eröffnungsfeier statt. „Zum Essen wird es einen Limes-Grillteller geben und mit dem Bieranstich werden wir den Durst unserer Gäste löschen“, freut sich der Buffetbetreiber Thomas Trnka. Das angekündigte Frühschoppen wird es allerdings nicht geben, da die Mauterner Musikkapelle an diesem Tag bereits andernorts im Einsatz ist. Das soll der Feierlaune jedoch nicht im Wege stehen: „Jetzt hoffen wir nur noch, dass das Wetter mitspielt!“

