Wie damals: Baden im Kamp

Wer es beim Baden natürlich und in besonderem Ambiente mag, ist im Kamptal besonders gut aufgehoben. „Die Freizeitanlage in Langenlois wird aktuell noch auf Vordermann gebracht“, wie Badeanlagenbetreuer Gerhard Arringer erklärt. „Einer Eröffnung im Mai steht jedoch nichts im Wege“, so Isabella Höllmüller aus der Stadtamtsdirektion Langenlois. Der Kamp selbst ist ohnehin ganzjährig zugänglich.

Davon, dass das Baden im Kamp eine lange Tradition hat, ist das Bad in Plank Zeitzeuge: Das alte rot-weiß gestrichene Badehaus lockt jährlich viele Gäste aus Nah und Fern. Das Kampbad Plank hat ebenfalls keine Saisonen und ist somit immer öffentlich frei zugänglich. Betreiber des Buffets ist Rene Bachmann, der seit 2017 mit seinem „Das Bachmann“ die Gäste verwöhnt. Dessen Eröffnung findet am 14. Mai statt, und lockt mit einem besonderen Highlight: Ein Muttertagsfrühstück.

Im Juli und August findet dort heuer außerdem zum vierten Mal der Kultursommer statt. Hier erwarten die Besucher Jazz-Konzerte, Kino-Veranstaltungen oder auch Kindertheater.

