Am 22. September beginnt offiziell der Herbst. Zeit also, um noch einmal auf den vergangenen Sommer zurückzublicken. Mit einer Maximaltemperatur von 34,5 Grad gemessen am 6. Juli war Krems 2021 im Gegensatz zu vergangenen Jahren weit davon entfernt, als Hitzepol des Jahres in die Annalen einzugehen. Diesen Titel heimste heuer Bad Deutsch-Altenburg (Bezirk Bruck an der Leitha) mit 37,5 Grad ein.

Die Durchschnittstemperatur der Monate Juni, Juli und August lag in Krems bei 20,6 Grad. Ein Wert, der den Sommer 2021 in die Top-Ten der wärmsten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1936 bringt, wie Klimatologe Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) erzählt. Insbesondere der Monat Juni, der um 2,6 Grad wärmer war, als der langjährige Mittelwert (erhoben zwischen 1991 und 2020) eigentlich vorgibt, trug dazu bei.

„Die Trockenphasen werden länger und die Gewitter, die in kurzer Zeit sehr viel herunterlassen, öfter. Diese Tendenz ist da“ Klimatologe Alexander Orlik

Und dennoch bleibt vielen Kremsern der heurige Sommer wohl eher wegen seines unbeständigen Endes und den schweren Unwettern in Erinnerung. Mit 296 Litern auf den Quadratmeter regnete es deutlich zu viel. Den Löwenanteil daran hatte der Monat Juli mit einigen Starkregenereignissen, die zu lokalen Schäden in Landwirtschaft und Infrastruktur führten. Ob man künftig öfter damit rechnen muss? „Es ist schwierig, aus Einzelereignissen heraus zu sagen, es wird immer schlimmer. Aber: Die Trockenphasen werden länger und die Gewitter, die in kurzer Zeit sehr viel herunterlassen, öfter. Diese Tendenz ist da“, sagt Orlik.

Wenig positiv hat sich die Niederschlagsmenge auf die Besucherzahlen im Sommerbad ausgewirkt. 30.974 Badegäste durften Sportamtsleiter Günter Kammerer und sein Team in der Saison, die Corona-bedingt erst am 19. Mai startete und am 12. September endete, begrüßen. Das ist zwar eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (27.284), in dem erst am 29. Mai eröffnet wurde, aber ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Jahr 2019 (40.812). „Über lange Strecken gab es leider nicht richtiges Badewetter. Das Hallenbad war deshalb vergleichsweise sehr gut besucht, und das, obwohl der Saunabetrieb auch erst wieder im Juli möglich war“, teilt die Pressestelle der Stadt mit.