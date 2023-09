Ein Rückblick auf die heurige Badesaison im Bezirk Krems

Das Kuenringerbad Dürnstein, das einzige vollbiologische Schwimmbad in Niederösterreich, sah sich in diesem Jahr mit einigen Herausforderungen konfrontiert. Die Saison begann laut Stadtrat Johannes C. Thiery alles andere als vielversprechend. „Der Badebetrieb lief im Vergleich zu den Vorjahren sehr schlecht.“

Das Wetter und Probleme mit der Wasserqualität machten den Start schwer. Aber nicht nur das Wetter bereitete Sorgen, auch die Personalsituation verschärft sich, da die letzte ausschließlich für das Bad zuständige Mitarbeiterin in den Ruhestand geht. Trotz – oder gerade aufgrund – dieser Unsicherheiten hat man für das kommende Jahr einiges vor „Für kommendes Jahr stehen große Veränderungen an. Wir wissen aber selber noch nicht, wohin der Weg geht.“

Mai und Juni lockten nur wenige ins Bad

In Langenlois hingegen zieht man durchweg eine positive Bilanz: „Grundsätzlich sind wir sehr zufrieden. Die Saison war zwar durchwachsen, Mai und Juni waren sehr verregnet, aber dann wurde es immer heißer und lief immer besser“, so Roman Schwendtner, Betreiber des Badbuffets. Schwendtner konnte im Juni auch zum zweiten Mal mit dem „Rock am Kamp“-Festival zahlreiche Besucher auf die Freizeitanlage in Langenlois locken. Der Organisator des kostenlosen Amateur-Rock-Konzertes ist zufrieden: „Es war viel los, trotz des Nachmittagsregens.“

Die Freizeitanlage in Langenlois bietet das ganze Jahr über Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung, darunter Beach-Volleyball-Plätze, einen Fußballplatz, einen Kinderspielplatz und Zugang zum Kamp, alles kostenlos nutzbar. Nur das Kinderbecken wird in den kommenden Tagen oder Wochen, je nach Wetter, für den Winter geschlossen. Diese Vielfalt und Flexibilität schlägt sich in hohen Besucherzahlen nieder. „An Tagen mit idealem Wetter besuchten bis zu 700 Gäste pro Tag das Bad“, so Anlagenbetreuer Gerhard Arringer.

Etwas weiter nördlich befindet sich das Sparkassen Erlebnisbad Gföhl, wo Arno Dellert in diesem Jahr erstmals die Leitung übernommen hat. „Wir sind sehr zufrieden mit der diesjährigen Saison“, berichtet Dellert. Das Freibad erfreute sich einer guten Besucherzahl. „Highlight war heuer definitiv die Radioübertragungen aus unserem Bad für Radio Niederösterreich.“ Allerdings begann auch hier der Sommer weniger sonnig und man litt unter ständigen Regenschauern, was zu einem verhaltenen Besucherstrom führte.

Doch ab Juli und während des gesamten Augusts zog das Wetter an und bescherte erfreuliche Besucherzahlen. Wie lange noch? Das lässt sich nur schwer vorhersagen, „da kommt es vor allem auf das Wetter an - im Waldviertel ist das ein bissl' anders“.