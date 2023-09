71.000 Gäste im Kremser Bad

Die Temperaturen werden kühler, und der Sommer verabschiedet sich langsam. Doch bevor das Kremser Freibad seine Pforten für dieses Jahr schließt, werfen wir einen Blick auf die diesjährige Saison.

Wasserratten hatten seit dem 1. Mai die Möglichkeit, sich im Kremser Freibad zu vergnügen. Die diesjährige Badesaison erstreckt sich noch bis zum 10. September. Der Höhepunkt der Saison war knapp nach Ferienbeginn am 9. Juli. „An diesem Tag hatten wir rund 1.900 Besucher zu verzeichnen“, so Günter Kammerer, Spartenleiter des Magistrats Krems für Sport- und Freizeitbetriebe. Das Highlight des Jahres war zweifelsohne die Einführung der Vorlesestunde für Kinder in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Krems. Jeden Freitagnachmittag versammelten sich junge Bücherwürmer am Pool.

In Krems ist man mehr als zufrieden. Das Badbuffet erfreute sich großer Beliebtheit, und insgesamt kann sich die Bilanz dieser Saison sehen lassen: „Wir konnten seit Saisonstart beeindruckende 71.000 Besucher begrüßen“, so Kammerer. Im Vorjahr waren es „nur“ rund 66.000 Besucher.

Baden hat in Krems jahrhundertelange Tradition

Ein wichtiger Aspekt für den reibungslosen Betrieb des Freibades ist das Personal. Neben dem festen Stamm von Mitarbeitern wurde das Team der Aufsicht in den Monaten Juli und August durch engagierte Ferialkräfte verstärkt.

Das Kremser Bad hat eine lange und reiche Geschichte. Bereits im 14. Jahrhundert gibt es Belege für eine Badestelle am Burghof. Als in den 1970er Jahren der Hochwasserschutz an das Ufer der Donau verlegt wurde, wurde das ehemalige Überschwemmungsgebiet hochwasserfrei. Dort bot sich die Möglichkeit, die Fläche in einen Freizeitpark umzugestalten, in dem Hallenbad und Sommerbad vereinigt wurden. Im Jahr 1993 wurde das Freibad nach einer Generalsanierung wiedereröffnet.