Bahnhof Hadersdorf: Umbau in der Intensiv-Phase

Schon im Vorjahr wurden die Umbauarbeiten für den Bahnhof Hadersdorf begonnen. Heuer im Sommer – im Juli und August – sind umfangreiche Arbeiten geplant. Und dafür muss auch die Strecke von Hadersdorf beziehungsweise von Etsdorf nach Krems gesperrt werden. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.

Bahnsteige werden erneuert

Dabei werden der „Insel-Bahnsteig“ und der Randbahnsteigs inklusive abgetragen und mit einer neuen Oberflächenbefestigung, einer modernen Bahnsteigausstattung und neuen Bahnsteigdächern ausgestattet. Die Arbeiten dauern vom Freitag, dem 30. Juni (23.30 Uhr) bis zum Freitag, dem 21. Juli (20 Uhr), sowie von Montag, den 24. Juli (4 Uhr früh), bis Montag, den 4. September (2 Uhr früh) an.

Schienenersatzverkahr ist eingerichtet

In dieser Zeit wird ein Schienenersatzverkehr für die REX-Züge in beiden Richtungen zwischen Etsdorf-Straß und Krems an der Donau, und für die Regionalzüge (Kamptalzüge) zwischen Hadersdorf am Kamp und Krems an der Donau eingerichtet. In der Zeit vom Freitag, dem 21. Juli, bis zum Montag, dem 24. Juli (4 Uhr früh) ist die Strecke zwischen Fels am Wagram und und Krems an der Donau gesperrt. In diesem Zeitraum wird der Schienenersatzverkehr zwischen Fels am Wagram und Krems an der Donaz, sowie für die Kamptalzüge zwischen Krems und Langenlois erweitert.

Leider lässt sich Lärm schwer vermeiden

Die ÖBB ersuchen die Reisenden, die geänderten Reisebedingungen zu berücksichtigen sowie Kundenwege, Hinweisschilder und die Aushänge vor Ort zu beachten. Die Kundeninformation zu den Fahrpanänderungen erfolgt durch Plakate an den Bahnhöfen, Durchsagen im Zug oder im Internet unter www.oebb.at

Die Österreichischen Bundesbahnen bitten auch um Verständnis für mögliche Lärmentwicklungen. Es kann nämlich vorkommen, dass in der Nacht gearbeitet werden muss. Das lasse sich nicht vermeiden.